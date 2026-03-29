Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 29 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 29 de 2026
09:15 p. m.
09:15 p. m.
- Un denuncia de Asocoldro reveló que medicamentos institucionales de las EPS estarían siendo vendidos en el mercado negro. Aquí la información.
- El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño en diálogo con José Manuel Acevedo habló de cómo siente la ausencia de hijo Miguel Uribe Turbay.
- Tras una semana del accidente aéreo en Putumayo, el soldado Óscar Piedra relató cómo fue sobrevivir a una de las mayores tragedias que hoy enlutan al país.