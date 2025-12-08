CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 12 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
10:57 a. m.
  • ¿Cambia la forma de hacer política en Colombia tras la muerte de Miguel Uribe?
  • ¿Qué pasará con el menor de edad que disparó a Miguel Uribe? Habló directora del ICBF
  • Homenaje a Miguel Uribe en el Congreso: Presidente de la Cámara invita a los colombianos a despedirlo
  • Video | Así sobrevivió una joven que fue brutalmente golpeada en el rostro por su pareja en Bogotá
