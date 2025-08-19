Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 19 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 19 de 2025
08:16 a. m.
08:16 a. m.
- Ocho días completa desaparecida Valeria Afanador, una niña con síndrome de Down, de la que no se tiene noticia desde el martes pasado cuando estaba en su colegio en Cajicá, Cundinamarca.
- La incertidumbre aumenta para las familias de los cinco uniformados secuestrados. El ELN y las disidencias los mantienen secuestrados.
- Hay preocupación en Soledad, Atlántico, por el mal estado del puente Simón Bolívar. Un año después de haber colapsado en una de sus zonas de acceso. Ya comienzan a evidenciarse serios deterioros en puntos que ya habían sido reparados. La comunidad teme por una nueva emergencia, como la que se reportó el año pasado y que dejó cuatro personas muertas.