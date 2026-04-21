Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 21 de abril de 2026

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abril 21 de 2026
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  • En Medicina Legal de Ipiales permanecen los cuerpos de los tres uniformados asesinados por un ataque con drones. Sus familias los esperan para despedirlos.
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