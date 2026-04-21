Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 21 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 21 de 2026
08:44 a. m.
08:44 a. m.
- El Distrito fijó nuevas reglas para las ventas ambulantes en Bogotá. Delimita zonas, restringe áreas y fortalece los controles, con el fin de proteger el derecho al trabajo y a la movilidad.
- Tres colombianos resultaron heridos en el ataque en las pirámides de Teotihuacán, en México. Una de las víctimas es un niño de 6 años.
- En Medicina Legal de Ipiales permanecen los cuerpos de los tres uniformados asesinados por un ataque con drones. Sus familias los esperan para despedirlos.