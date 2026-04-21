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Habrá una NUEVA DECISIÓN que revolucionará La Casa de los Famosos Colombia: ¿cuándo se informará?

Los detalles fueron revelados por Roberto Velásquez en '¿Qué hay pa' dañar?', el programa de la App del Canal RCN.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
07:49 a. m.
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El lunes 20 de abril de 2026, la semana inició a 'tope' en La Casa de los Famosos Colombia.

Y es que no solo se conoció al líder, que es 'Campanita', sino que también se notificó que quedó habilitada la 'semana del complot', en la que los participantes podrán 'cantar' sus votos, alianzas, nominaciones y 'poderes'.

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No obstante, esa no será la única dinámica, sino que se darán a conocer otras sorpresas con el paso de los días.

Así lo reveló Roberto Velásquez en el programa '¿Qué hay pa' dañar'?, que se transmite en la App del Canal RCN.

El jueves volverá a revolucionarse La Casa de los Famosos Colombia 2026: esto se informó

Roberto Velásquez, en la más reciente emisión de '¿Qué hay pa' dañar?', indicó que el jueves podría volver a cambiar el rumbo de la competencia.

Además, también dejó claro que se llevarán a cabo varias celebraciones a lo largo de la semana.

"El martes vamos a tener una fiesta interminable. Será una prueba increíble la que tendrán, no sabemos por cuántas horas, pero sí sabemos que serán muchas. Además, también tendremos algo de yoga, conoceremos quiénes van a mercar y habrá dos sobres en la alacena. ¿Qué dirán?", comenzó expresando Roberto Velásquez.

"El miércoles es el cumpleaños del 'jefe' y vamos a estar acompañándolo en su fiesta, que será en la nominación. ¿Qué tendrá preparado y por qué hacerla en una nominación? Asimismo, este martes también cumple años Juanda y son 100 días dentro de la casa. Después, el jueves 23 de abril tendremos una noticia que muchos de ustedes estaban esperando. Prepárense porque puede llegar a cambiar un poco el rumbo y habrá una sorpresa además de la noticia", añadió.

¿Qué más pasó en la última gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En la gala del lunes se conectó Juan Carlos Arango por última vez con los famosos y les dijo a los habitantes de 'Calma' que tienen que despertarse para no seguir quedando eliminados.

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Además, Sofía Jaramillo ingresó mediante la dinámica de 'congelados' y arremetió contra Mariana Zapata al llamarla hipócrita y mal amiga.

 

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