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¡Tocó MÍNIMOS después de más de cinco años! Así abrió el precio del dólar hoy 21 de abril de 2026

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 21 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 21 de 2026
08:14 a. m.
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El precio del dólar en Colombia, según el monitoreo que el Banco de la República realiza en tiempo real, abrió en 3.572,00 pesos.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.573,30 pesos. Esto significa que no solo disminuyó 19,84 pesos respecto a la anterior, sino que alcanzó su nivel más bajo después de cinco años.

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Y es que, de acuerdo con el registro histórico, la última TRM similar se había registrado el martes 23 de marzo de 2021, cuando fue de 3.553,34 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así abrió hoy 21 de abril de 2026

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del martes de la semana pasada (14 de abril de 2026), decreció 34.8 pesos, que representan un 0.96 %.

Asimismo, tomando como referencia la TRM de hace un mes (21 de marzo de 2026), la disminución fue de 131.57 pesos, que equivalen al 3.55 %.

Analizando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (21 de abril de 2025), el descenso fue de 733.24 pesos, que significan un 17.03 %.

Y, revisando la TRM del inicio del 2026, se perdieron exactamente 183.78 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así está la compra y venta en las casas de cambio

En Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín se han encontrado los siguientes precios para comprar y vender dólares durante este martes 21 de abril de 2026.

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  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.660 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.560 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para que los vendan.

 

 

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