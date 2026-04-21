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¿Quiénes clasificarán a playoffs? El pronóstico de la IA a falta de dos fechas de la Liga BetPlay

Restan dos fechas para terminar el todos contra todos en la Liga BetPlay y este es el pronóstico de la inteligencia artificial.

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Foto: @millosfcoficial - @AmericadeCali - @DeportivoCaliCP

Noticias RCN

abril 21 de 2026
07:55 a. m.
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A falta de dos jornadas para el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I, el campeonato entra en su punto más caliente. La tabla comienza a perfilar a los candidatos, pero también deja una zona media completamente abierta, donde varios equipos aún pelean por meterse en el grupo de los ocho. Con base en el rendimiento reciente, la posición actual y la tendencia competitiva, el panorama permite hacer un análisis claro de quiénes tienen la primera opción de clasificar.

Actualmente, Atlético Nacional lidera con autoridad y ya aseguró su presencia en los cuadrangulares, seguido por Deportivo Pasto y Junior, que han sido constantes durante el torneo. Más atrás, equipos como Deportes Tolima y Once Caldas también han logrado sostenerse en zona de clasificación con campañas equilibradas.

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La pelea cerrada en la mitad de la tabla

Donde realmente está la tensión es entre el sexto y el puesto doce. América de Cali, con un partido menos, tiene una ventaja estratégica que podría ser clave si logra sumar en sus compromisos pendientes. Su irregularidad reciente genera dudas, pero depende de sí mismo para clasificar.

Por su parte, Internacional de Bogotá, Santa Fe y Deportivo Cali mantienen opciones, aunque han dejado escapar puntos importantes en las últimas fechas. En especial el conjunto ‘azucarero’, que viene de una derrota que comprometió seriamente sus aspiraciones.

Más abajo aparecen Atlético Bucaramanga y Millonarios, dos equipos con altibajos marcados que necesitan prácticamente un cierre perfecto para aspirar a meterse en el grupo selecto.

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Pronóstico: los ocho clasificados a los cuadrangulares

Teniendo en cuenta el calendario restante, el rendimiento reciente y la diferencia de puntos, el pronóstico más probable para los ocho clasificados es el siguiente:

  1. Atlético Nacional
  2. Deportivo Pasto
  3. Junior
  4. Deportes Tolima
  5. Once Caldas
  6. América de Cali
  7. Santa Fe
  8. Internacional de Bogotá

Equipos como Deportivo Cali, Bucaramanga y Millonarios quedan al borde, dependiendo no solo de sus resultados sino también de tropiezos ajenos. La tendencia indica que la línea de clasificación rondará entre los 27 y 30 puntos, lo que obliga a sumar al menos una victoria en las fechas restantes.

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El cierre promete ser vibrante. Aunque algunos ya tienen un pie en los cuadrangulares, la lucha por los últimos cupos mantiene la emoción intacta y deja claro que, en el fútbol colombiano, nada está definido hasta el último minuto.

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