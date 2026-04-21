Un año sin Francisco, el papa latinoamericano que transformó la iglesia

El 21 de abril de 2025 falleció Francisco, el primer papa latinoamericano de la iglesia católica, tras 12 años de pontificado.

A través de su cuenta de X, el papa León XIV recordó el legado de su antecesor con un mensaje que que resalta su vocación el Evangelio y la promoción de la fraternidad entre hombre y mujeres.

Jorge Mario Bergoglio, de origen argentino, fue elegido el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia del papa Benedicto XVI. Ese día, las campanas de San Pedro repicaron para anunciar al primer papa no europeo en 1.300 años.

Durante su periodo como líder principal de la iglesia católica, Francisco fue reconocido por llevar un mensaje transformador y cautivar a millones de personas, sobre todo jóvenes, que se habían alejado del Vaticano.

Las posturas y mensajes de Francisco

Francisco también condenó con firmeza los casos por abuso sexual y pederastia al interior de la iglesia, llamando a una “lucha sin cuartel” contra lo que denominó “crímenes abominables que deben ser erradicados de la faz de la tierra”.

En medio de la pandemia por el covid-19, el papa oró por los enfermos y por los miles de víctimas a nivel mundial que dejó el coronavirus. En su momento, instó a las personas a ver la crisis como una prueba de solidaridad y un recordatorio de los valores fundamentales.

Francisco también pasó por varias pruebas médicas durante su pontificado, entre ellas una cirugía intestinal a la que fue sometido en julio de 2021, en el Hospital Gemelli, en donde pasaría algunos de sus últimos días.

El papa se pronunció sobre la guerra en Ucrania en repetidas ocasiones, también sobre los conflictos en África, la corrupción y la criminalización de las parejas del mismo sexo, a quienes defendió con vehemencia.

En junio de 2023, el papa se volvió a someter a una cirugía abdominal de emergencia y estuvo hospitalizado durante varios días.

Francisco aumentó el número de cardenales y, por ende, de electores que tendrían derecho a votar por su sucesión. Además, fue el primero en dirigirse a la cumbre del G7 el 14 de junio de 2024.

Las últimas semanas de Francisco

El 6 de marzo de 2025, Francisco fue diagnosticado con una neumonía bilateral y fue remitido al Hospital Gemelli, de Roma.

Más tarde, el 23 de marzo, fue dado de alta tras superar la crisis de salud más grave en los 12 años de su pontificado.

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