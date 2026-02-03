CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 3 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
09:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Fue extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tuluá, el jefe de la banda La Inmaculada, para responder por cargos de narcotráfico ante una corte en Texas. El traslado se adelantó bajo un fuerte esquema de seguridad.
  • Emergencia en Santa Marta por las fuertes lluvias, se reportan árboles caídos, vías inundadas, basura en las playas y hasta un buque que fue arrastrado por la fuerza de la marea.
  • Un frente frío sigue golpeando con fuerza la región Caribe, se han registrado olas de hasta cinco metros. Hay cientos de familias afectadas en departamentos como Magdalena y Córdoba.
  • Denuncias por el deterioro de la gramilla del estadio El Campín, encendieron las alarmas en el Distrito. El IDRD calificó el estado de la cancha como inaceptable. Hoy habrá revisión con el concesionario.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 2 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 2 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 2 de febrero de 2026

Otras Noticias

España

VIDEO | Impactante resultado del primer trasplante de cara a una mujer de un donante por muerte asistida

La mujer perdió más de la mitad de su rostro por una necrosis que se produjo desde la picadura infecciosa de un insecto.

Extradición

Extradición de Pipe Tuluá marca encuentro entre Petro y Trump en EE. UU.

El encuentro presidencial adquirió relevancia especial tras la extradición de Pipe Tuluá, ejecutada en paralelo al viaje de Petro a Estados Unidos.

Finanzas personales

¿Qué entidades tienen la tasa de interés más baja para vivienda en febrero de 2026?

Yeison Jiménez

Es oficial: esta la fecha en la que será lanzada la última canción de Yeison Jiménez

Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel marcó golazo de tiro libre en la victoria de Junior ante Pereira