Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 3 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 03 de 2026
09:10 a. m.
09:10 a. m.
- Fue extraditado a Estados Unidos alias Pipe Tuluá, el jefe de la banda La Inmaculada, para responder por cargos de narcotráfico ante una corte en Texas. El traslado se adelantó bajo un fuerte esquema de seguridad.
- Emergencia en Santa Marta por las fuertes lluvias, se reportan árboles caídos, vías inundadas, basura en las playas y hasta un buque que fue arrastrado por la fuerza de la marea.
- Un frente frío sigue golpeando con fuerza la región Caribe, se han registrado olas de hasta cinco metros. Hay cientos de familias afectadas en departamentos como Magdalena y Córdoba.
- Denuncias por el deterioro de la gramilla del estadio El Campín, encendieron las alarmas en el Distrito. El IDRD calificó el estado de la cancha como inaceptable. Hoy habrá revisión con el concesionario.