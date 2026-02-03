CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Impactante resultado del primer trasplante de cara a una mujer de un donante por muerte asistida

La mujer perdió más de la mitad de su rostro por una necrosis que se produjo desde la picadura infecciosa de un insecto.

Yhonay Díaz

febrero 03 de 2026
08:36 a. m.
El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona logró con éxito su primer trasplante de rostro parcial a una mujer que había perdido gran parte de su cara por una infección.

La intervención, que duró aproximadamente 24 horas, permitió a Carmen, la paciente receptora, recuperar funciones vitales como: alimentación, respiración y habla, que había perdido tras una grave infección.

RELACIONADO

Carmen sufrió la picadura de un insecto que derivó en una infección devastadora. El deterioro de los tejidos faciales era tan severo que la paciente había perdido la capacidad de comer, respirar, hablar y ver.

La infección masiva comprometió de manera crítica su calidad de vida y su supervivencia.

RELACIONADO

Donante de cara fue un paciente que pidió la eutanasia en Barcelona, España

Más de 100 profesionales españoles participaron en esta compleja cirugía que presenta características sin precedentes en el país.

El equipo médico trabajó coordinadamente durante toda una jornada para realizar el trasplante que devolvería a Carmen funciones básicas para su existencia.

Un aspecto destacable de esta intervención es la procedencia del tejido donado. El donante cadavérico fue una persona que había decidido someterse a la eutanasia, convirtiéndose así en el primer caso en España donde un paciente de muerte asistida dona tejido facial para trasplante.

RELACIONADO

El testimonio de Carmen, la paciente con trasplante de cara

Carmen ofreció declaraciones desde el hospital donde expresó su satisfacción con los resultados:

Estoy en casa y a veces estoy mirándome en el espejo, haciendo las muecas, como diciendo, ya me parezco más a mí, ya empiezo a parecerme más. O sea que todo está evolucionando muy bien.

Respecto al donante, antes de recibir la muerte asistida, manifestó “la gran felicidad que le daba el poder, no solo donar todos sus órganos, no solo donar todos sus tejidos, sino también donar la cara para ayudar a todas las personas posibles", indicó el doctor Joan-Pere Barret.

La intervención no solo recuperó la funcionalidad facial de Carmen, sino que le devolvió capacidades fundamentales como la alimentación, la respiración, el habla y la visión, funciones que había perdido completamente debido a la infección.

El Hospital Vall d'Hebron confirma así su posición como referente en cirugía reconstructiva facial y trasplantes complejos.

Este avance médico representa un paso significativo en el tratamiento de daños faciales severos y abre nuevas posibilidades para pacientes con lesiones catastróficas.

RELACIONADO

