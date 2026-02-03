Extradición de Pipe Tuluá marca encuentro entre Petro y Trump en EE. UU.

La reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, programada para las 11 de la mañana en Washington, concentró el debate en la Mesa Ancha Electoral, con la participación de David Barguil, cabeza de lista al Senado del Partido Conservador, Andrés Forero, del Centro Democrático, y el analista Julio Iglesias.

RELACIONADO Este es el audio que dejó Pipe Tuluá a sus secuaces antes de ser extraditado

El encuentro presidencial adquirió relevancia especial tras la extradición de Pipe Tuluá, ejecutada en paralelo al viaje de Petro a Estados Unidos. "Es una ofrenda que le lleva a Donald Trump, lo cual contradice toda esa retórica antiimperialista", señaló Iglesias, quien destacó la impredecibilidad de ambos mandatarios como factor de riesgo en el encuentro.

Narcotráfico, Venezuela y agenda bilateral

Barguil relacionó el encuentro con Venezuela y narcotráfico: "Los americanos están interesados en hacer la transición de Venezuela, en recuperar la industria del petróleo, y la carta de Petro para ellos es fundamental en ese propósito".

El congresista conservador subrayó que Colombia "dejó de erradicar" coca, con 300.000 hectáreas cultivadas que representan "una bonanza para estructuras criminales" con el dólar a 3.700 pesos.

Forero cuestionó la coherencia presidencial: "Hace apenas ocho días Petro decía que Nicolás Maduro había sido secuestrado por Estados Unidos", recordó el candidato del Centro Democrático. Ambos coincidieron en que la agenda bilateral incluirá la posible salida de Colombia de la lista Clinton y la reactivación de la certificación del país.

RELACIONADO Se agiliza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por denuncias de sobornos

Sobre Venezuela, Barguil defendió un proceso gradual: "Esto es un paso a paso, con la salida de detenidos políticos y el cierre del Helicoide". Forero expresó esperanza en que desemboque en democracia, aunque reconoció que avanza más lento de lo deseado.

Emergencia climática y tensiones internas

La emergencia climática en Córdoba también abrió la discusión. Barguil denunció que 15 municipios están afectados, con Canalete "completamente bajo el agua": "Solo el domingo en Montería cayó agua equivalente al doble del mes de febrero". El candidato suspendió su campaña para atender damnificados y solicitó "solidaridad de todos los colombianos".

Forero criticó las prioridades gubernamentales: "El gobierno está gastando a manos llenas en vísperas de elecciones, contratando más contratistas, aumentando plantas de personal, pero no hay recursos para atender la emergencia climática". Señaló que el Ministerio de Salud amplió su planta en 450 cargos por 59.000 millones de pesos anuales mientras "pacientes se mueren por falta de medicamentos".

Preguntas rápidas para David Barguil y Andrés Forero

En las preguntas rápidas, ambos rechazaron restablecer la prima técnica para congresistas. Barguil proyectó 15 curules para el Conservatismo, mientras Forero expresó ilusión de alcanzar 25 escaños para el Centro Democrático, permitiendo el regreso de Uribe al Congreso.

Barguil abordó los audios filtrados sobre presunta repartición de contratos: "Es un tema de hace tres años que había salido en medios. En época electoral esto suele salir", afirmó, asegurando que siempre ha atendido los llamados de la Corte y que "ya hubo cierre de etapa investigativa".