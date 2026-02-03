CANAL RCN
Colombia Video

Extradición de Pipe Tuluá marca encuentro entre Petro y Trump en EE. UU.

El encuentro presidencial adquirió relevancia especial tras la extradición de Pipe Tuluá, ejecutada en paralelo al viaje de Petro a Estados Unidos.

Noticias RCN

febrero 03 de 2026
08:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La reunión bilateral entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump, programada para las 11 de la mañana en Washington, concentró el debate en la Mesa Ancha Electoral, con la participación de David Barguil, cabeza de lista al Senado del Partido Conservador, Andrés Forero, del Centro Democrático, y el analista Julio Iglesias.

Este es el audio que dejó Pipe Tuluá a sus secuaces antes de ser extraditado
RELACIONADO

Este es el audio que dejó Pipe Tuluá a sus secuaces antes de ser extraditado

El encuentro presidencial adquirió relevancia especial tras la extradición de Pipe Tuluá, ejecutada en paralelo al viaje de Petro a Estados Unidos. "Es una ofrenda que le lleva a Donald Trump, lo cual contradice toda esa retórica antiimperialista", señaló Iglesias, quien destacó la impredecibilidad de ambos mandatarios como factor de riesgo en el encuentro.

Narcotráfico, Venezuela y agenda bilateral

Barguil relacionó el encuentro con Venezuela y narcotráfico: "Los americanos están interesados en hacer la transición de Venezuela, en recuperar la industria del petróleo, y la carta de Petro para ellos es fundamental en ese propósito".

VIDEO | El sanguinario ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos: primeras imágenes
RELACIONADO

VIDEO | El sanguinario ‘Pipe Tuluá’ fue extraditado a Estados Unidos: primeras imágenes

El congresista conservador subrayó que Colombia "dejó de erradicar" coca, con 300.000 hectáreas cultivadas que representan "una bonanza para estructuras criminales" con el dólar a 3.700 pesos.

Forero cuestionó la coherencia presidencial: "Hace apenas ocho días Petro decía que Nicolás Maduro había sido secuestrado por Estados Unidos", recordó el candidato del Centro Democrático. Ambos coincidieron en que la agenda bilateral incluirá la posible salida de Colombia de la lista Clinton y la reactivación de la certificación del país.

Se agiliza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por denuncias de sobornos
RELACIONADO

Se agiliza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por denuncias de sobornos

Sobre Venezuela, Barguil defendió un proceso gradual: "Esto es un paso a paso, con la salida de detenidos políticos y el cierre del Helicoide". Forero expresó esperanza en que desemboque en democracia, aunque reconoció que avanza más lento de lo deseado.

Emergencia climática y tensiones internas

La emergencia climática en Córdoba también abrió la discusión. Barguil denunció que 15 municipios están afectados, con Canalete "completamente bajo el agua": "Solo el domingo en Montería cayó agua equivalente al doble del mes de febrero". El candidato suspendió su campaña para atender damnificados y solicitó "solidaridad de todos los colombianos".

Forero criticó las prioridades gubernamentales: "El gobierno está gastando a manos llenas en vísperas de elecciones, contratando más contratistas, aumentando plantas de personal, pero no hay recursos para atender la emergencia climática". Señaló que el Ministerio de Salud amplió su planta en 450 cargos por 59.000 millones de pesos anuales mientras "pacientes se mueren por falta de medicamentos".

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'
RELACIONADO

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

Preguntas rápidas para David Barguil y Andrés Forero

En las preguntas rápidas, ambos rechazaron restablecer la prima técnica para congresistas. Barguil proyectó 15 curules para el Conservatismo, mientras Forero expresó ilusión de alcanzar 25 escaños para el Centro Democrático, permitiendo el regreso de Uribe al Congreso.

Barguil abordó los audios filtrados sobre presunta repartición de contratos: "Es un tema de hace tres años que había salido en medios. En época electoral esto suele salir", afirmó, asegurando que siempre ha atendido los llamados de la Corte y que "ya hubo cierre de etapa investigativa".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Lluvias En Colombia

VIDEO | Casa se desploma en Kennedy por lluvias: cinco familias afectadas y 16 evacuados

Ejército Nacional

Cayó alias Dani, presunto extorsionista de 'Los Pachenca'

Tunja

Cachorra es rescatada tras haber sido arrojada a un contenedor de basura en Tunja

Otras Noticias

Premios Grammy

VIDEO I Bad Bunny habría ido acompañado a los Grammy 2026 por su expareja

Las imágenes ya se han viralizado rápidamente en redes sociales al observarse, al parecer, a la mujer entre el público.

Trabajo

Estas personas no pueden ser despedidas de sus trabajos en Colombia

Trabajadores que no pueden ser despedidos en Colombia en 2026: conozca sus derechos.

España

VIDEO | Impactante resultado del primer trasplante de cara a una mujer de un donante por muerte asistida

Luis Fernando Muriel

Luis Fernando Muriel marcó golazo de tiro libre en la victoria de Junior ante Pereira

Enfermedades

Cólicos menstruales: expertos revelan consejos de cuidado personal para evitar dolor