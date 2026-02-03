¿Qué entidades tienen la tasa de interés más baja para vivienda en febrero de 2026?

El mercado inmobiliario en Colombia inició febrero con movimientos determinantes en sus costos de financiación. Tras los recientes ajustes en la tasa de usura y los intereses del Banco de la República, el panorama para quienes buscan adquirir inmuebles ha cambiado.

Según el reporte más reciente de la Superintendencia Financiera y con el análisis del diario La República, con corte al cierre de enero, el Fondo Nacional de Ahorro (FNA) y el Banco Agrario se consolidan como los líderes en competitividad, ofreciendo las tasas más bajas tanto en crédito hipotecario como en leasing habitacional.

Actualmente, el leasing habitacional —modalidad donde el banco arrienda la vivienda al usuario con opción de compra final— presenta una tasa promedio del 12,30%. No obstante, el FNA rompe el mercado con una oferta del 10,90%, contrastando drásticamente con entidades como Itaú, que maneja los costos más elevados del sector con un 13,30%.

¿Dónde es más barato financiar vivienda No VIS?

Para aquellos interesados en vivienda No VIS (aquella que supera el tope de interés social), el plazo entre 15 y 20 años es el más solicitado. En este segmento, la Superfinanciera reveló que la tasa promedio es del 12,26% E.A. La elección de la entidad puede representar un ahorro millonario en el largo plazo, especialmente si se opta por las instituciones que se mantienen por debajo de la media nacional.

Foto: Diario La República

Las entidades con mejores ofertas en leasing para febrero son:

Fondo Nacional del Ahorro (FNA): Lidera con un 10,8%. BBVA: Se ubica como la segunda opción más económica con un 11%. Banco de Bogotá: Mantiene una tasa competitiva del 12,1%. Banco de Occidente: Registra un 12,2%, justo en el límite del promedio.

En el otro extremo de la balanza se encuentran Davivienda, con un 12,7%, e Itaú, que cierra la lista con un 13,3%.

Es vital que los usuarios consideren que estos porcentajes son promedios ponderados y el resultado final dependerá del perfil crediticio y los ingresos del solicitante.

Crédito hipotecario en febrero: el Banco Agrario toma la delantera en vivienda VIS

A diferencia del leasing, el crédito hipotecario tradicional sigue siendo el producto preferido por los colombianos que adquieren Vivienda de Interés Social (VIS).

En este rubro, la tasa promedio se sitúa en el 12,47%. Aquí, el Banco Agrario destaca con la oferta más agresiva del mercado, bajando sus intereses hasta el 10,9%, una cifra significativamente inferior al 15,9% que registra Banco Unión.

Para quienes planean financiar su hogar a plazos superiores a los 20 años, el Banco Agrario repite como la opción más rentable con una tasa del 10,7%.

Por su parte, en el segmento No VIS, el protagonismo se desplaza hacia el Banco Caja Social, que ofrece un 11,6% para plazos de 15 a 20 años, superando a competidores como Banco de Bogotá que promedian el 13,3%.

La recomendación de los analistas financieros para este mes es clara: antes de firmar cualquier contrato, compare el Canon de Arrendamiento en leasing frente a la cuota mensual de la hipoteca, priorizando entidades que, como el FNA o el Banco Agrario, están impulsando la reactivación del sector con intereses de un solo dígito o cercanos al 10%.