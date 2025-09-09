CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 9 de septiembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

septiembre 09 de 2025
07:50 a. m.
  • Sigue el cierre en la vía al llano por el gigantesco derrumbe cerca al municipio de Chipaque. Una situación que afecta a miles de viajeros y transportadores que dependen de esta carretera para comunicarse con el oriente del país.
  • Empezó la evacuación de la comunidad Emberá asentada en el parque nacional y en albergues. Por lo menos 1.800 personas entre adultos y niños, que estuvieron 8 meses en Bogotá, subieron a los buses que los llevan a sus territorios en Risaralda y Chocó.
  • En Rionegro, Antioquia, una mujer de 25 años fue asesinada presuntamente su pareja, en medio de una discusión. Sus dos pequeños hijos resultaron lesionados y lo más grave, tuvieron que presenciar la muerte de su mamá.
Otras Noticias

Vía al Llano

Alcalde de Guayabetal reporta 400 familias afectadas por el cierre de la vía al Llano

El alcalde José Simón Mejía detalla el impacto económico en la región y propone soluciones a corto plazo para evitar futuras emergencias en la vía Bogotá-Villavicencio.

Viral

Karina García se sincera y revela la profesión que ejerció antes de ser famosa

La creadora de contenido se sinceró en una reciente entrevista y reveló la actividad que realizaba en su pasado.

Corea del Sur

Mujeres surcoreanas demandaron al ejército de EE. UU. por prostitución forzada

Contraloría General de la República

Contraloría alerta sobre crisis administrativa y financiera en la Nueva EPS

Resultados lotería

Cayó MiLoto con el acumulado más grande de su historia: celebran en estas ciudades de Colombia