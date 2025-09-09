Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 9 de septiembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 09 de 2025
07:50 a. m.
- Sigue el cierre en la vía al llano por el gigantesco derrumbe cerca al municipio de Chipaque. Una situación que afecta a miles de viajeros y transportadores que dependen de esta carretera para comunicarse con el oriente del país.
- Empezó la evacuación de la comunidad Emberá asentada en el parque nacional y en albergues. Por lo menos 1.800 personas entre adultos y niños, que estuvieron 8 meses en Bogotá, subieron a los buses que los llevan a sus territorios en Risaralda y Chocó.
- En Rionegro, Antioquia, una mujer de 25 años fue asesinada presuntamente su pareja, en medio de una discusión. Sus dos pequeños hijos resultaron lesionados y lo más grave, tuvieron que presenciar la muerte de su mamá.