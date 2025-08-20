Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 20 de agosto de 2025

CANAL RCN
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 20 de 2025
  • El Tribunal de Bogotá le concedió la libertad inmediata a Álvaro Uribe Vélez. La decisión se dio tras resolver una tutela interpuesta por la defensa del expresidente que pedía proteger sus derechos a la libertad y al debido proceso.
  • Seguimos sin noticias de Valeria Afanador, la niña de 10 años vista por última vez en un colegio rural de Cajicá en Cundinamarca. Una desaparición que sigue siendo un completo misterio, pero la búsqueda no se ha detenido ni un segundo.
  • El municipio de El colegio fue epicentro de un ataque armado que dejó a tres personas de una familia muertas y tres más heridas. Según las autoridades locales se trataría de una disputa entre bandas.
