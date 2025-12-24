CANAL RCN
Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 24 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

diciembre 24 de 2025
11:35 a. m.
  • ⁠Cierre en la vía Panamericana por hostigamiento contra la Fuerza Pública provocó que familias enteras perdieran sus vuelos: no llegarían para Navidad
  • Cuatro personas fueron halladas muertas dentro de una vivienda en Facatativá: ¿qué se sabe?
  • Ministro de Defensa condena asesinato de intendente en Cauca y anuncia millonaria recompensa
