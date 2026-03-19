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Liberan en Estados Unidos a estudiante venezolano que estuvo 10 meses bajo custodia del ICE

Dylan Contreras, joven migrante que solicitó asilo, recuperó su libertad tras ser retenido desde mayo de 2025.

Alcalde de Nueva York y Dylan Contreras
FOTO: AFP

AFP

marzo 19 de 2026
04:02 p. m.
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Dylan Contreras, un joven venezolano de 21 años, fue liberado en Estados Unidos luego de permanecer diez meses bajo custodia de las autoridades migratorias. El estudiante había sido detenido en mayo de 2025 tras asistir a una audiencia en un tribunal de inmigración en Nueva York.

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Tras su detención, Contreras fue trasladado a un centro de detención en Pensilvania, donde permaneció mientras avanzaba su proceso migratorio. Según las autoridades, el joven se encontraba en el país de forma irregular, aunque su defensa sostiene que su situación corresponde a una solicitud de asilo aún en trámite.

Detención de Dylan Contreras en EE. UU. y proceso de asilo

Contreras salió de Venezuela en 2024 en busca de protección internacional en Estados Unidos. Su caso quedó en manos de las autoridades migratorias, que determinaron su retención mientras se resolvía su situación legal.

Sus abogados han indicado que el proceso no se desarrolló con las garantías completas de debido proceso. Sin embargo, hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las condiciones específicas que llevaron a su liberación.

El caso sigue abierto, ya que la solicitud de asilo presentada por el joven continúa pendiente de resolución por parte de las autoridades competentes.

Liberación en Nueva York y primeras declaraciones

La liberación de Contreras se produjo en medio de un acto público en Manhattan, donde ofreció sus primeras declaraciones tras recuperar la libertad. Allí describió su experiencia durante la detención como difícil y señaló que otras personas permanecen en condiciones similares.

Es realmente terrible estar ahí dentro. Hay todo tipo de personas que verdaderamente no merecían estar allí; con este caso, quiero seguir luchando por ellas, porque eso es lo que se debe hacer. Todo lo que hemos vivido es injusto.

Durante su reaparición, estuvo acompañado por su madre y por autoridades locales, incluyendo al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien destacó su regreso a la ciudad. "Él pertenece a la ciudad de Nueva York. Esta ciudad ha extrañado su presencia, y estamos inmensamente agradecidos de que hayas regresado a casa".

En los últimos meses, el tema ha escalado en la agenda pública debido a protestas y episodios de violencia relacionados con operativos migratorios. Organizaciones legales han señalado que las políticas actuales no garantizan protección ni seguridad, y advierten que contribuyen a la estigmatización de comunidades migrantes.

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