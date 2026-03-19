MinHacienda responde al Banco de la República y mantiene traslado de billonarios recursos a Colpensiones

El Gobierno de Colombia respondió de manera directa a los cuestionamientos del Banco de la República sobre el proyecto de decreto que busca reglamentar el traslado de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, en medio de la discusión por la implementación de la Ley 2381 de 2024.

El pronunciamiento oficial se da luego de que el banco central advirtiera que la iniciativa podría contradecir la norma vigente y generar impactos en los mercados financieros.

MinHacienda respondió al Banco de la República y mantuvo traslado de billonarios recursos a Colpensiones

El Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Hacienda y Trabajo, defendió el proyecto de decreto sobre el traslado de recursos pensionales y dejó claro que continuará su trámite, pese a las advertencias emitidas por el Banco de la República.

Según el Ejecutivo, la situación actual del sistema evidencia un problema financiero: aunque miles de afiliados ya se han trasladado desde los fondos privados al régimen público, los recursos siguen en las administradoras privadas, lo que, afirmó, está generando una presión sobre las finanzas de Colpensiones.

Las cifras expuestas por el Gobierno indican que, desde julio de 2024, más de 122 mil afiliados han migrado al sistema público, acumulando aportes superiores a 25 billones de pesos.

De ese grupo, a más de 24 mil personas ya se les reconoció la pensión, con pagos que superan los 5.4 billones de pesos asumidos por Colpensiones.

El Ejecutivo insistió en que esta situación crea un desbalance, debido a que los aportes permanecen en los fondos privados mientras la entidad pública asume el pago de las pensiones. En ese sentido, señaló que Colpensiones ha solicitado de manera reiterada el traslado inmediato de esos recursos, apoyándose en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, que establece que no se pueden dividir las cotizaciones entre los dos regímenes del sistema pensional.

¿Cuáles serían algunas de las complicaciones?

Frente a uno de los puntos más sensibles advertidos por el banco central —el impacto en los mercados—, el Gobierno reconoció que existen posibles efectos, especialmente por las inversiones de los fondos privados en Títulos de Deuda Pública (TES).

Sin embargo, aseguró que ya propuso una salida para mitigar ese riesgo: la negociación de esas inversiones con Colpensiones para reducir el impacto.

Este argumento responde a las alertas del Banco de la República, que advirtió que un traslado masivo y acelerado de recursos podría afectar el funcionamiento de los mercados financieros, dado el volumen de capital involucrado.

En cuanto al marco legal, el Gobierno explicó que la Ley 2381 de 2024, reforma pensional, se encuentra en estudio por la Corte Constitucional, pero que continúan vigentes disposiciones clave como el artículo 76, que regula la oportunidad de traslado entre regímenes. Mientras se define la exequibilidad de la norma, se aplicarán los principios y procedimientos establecidos en la Ley 100 de 1993.

Finalmente, el Ejecutivo fue enfático en que, una vez se cumplan los procedimientos legales y se revisen las observaciones presentadas, el proyecto de decreto seguirá avanzando.