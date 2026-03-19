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¿Qué artistas colombianos se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2026?

¡Está todo listo! Estos son los seis artistas colombianos que estarán en el Festival Estéreo Picnic 2026

Festival Estéreo Picnic
Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
01:56 p. m.
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El Festival Estéreo Picnic 2026 promete ser uno de los eventos musicales más importantes del año en Colombia.

Del 20 al 22 de marzo, Bogotá será epicentro de una gran fiesta sonora que reunirá a figuras internacionales de primer nivel como The Killers, Doechii, Sabrina Carpenter, Lorde y Tyler, entre otros.

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Sin embargo, más allá de las grandes estrellas internacionales, el talento nacional también tendrá un papel protagónico. Seis artistas colombianos, provenientes de distintas regiones del país, harán parte del cartel y demostrarán la diversidad sonora que caracteriza a la escena local.

Seis artistas colombianos representarán al país en el Festival Estéreo Picnic 2026

Desde Barranquilla llega Aria Vega, una artista que ha logrado consolidarse en plataformas digitales. Con más de seis millones de seguidores en Spotify, su música ha logrado posicionarse gracias a temas como Chévere, Ay Mamá, Agua e’ panela y Costeñita. Su presentación está programada para el sábado 21 de marzo.

Ese mismo día también estará en escena Luis Alfonso, oriundo de Popayán. Con más de tres millones de oyentes mensuales, se ha convertido en una de las figuras emergentes más destacadas del género popular, con éxitos como Mi palabra contra la de ellos y Chismofilia.

Desde Arauca, el cantautor Manuel Lizarazo aportará una propuesta centrada en baladas románticas y pop latino, conectando con un público que busca sonidos más íntimos dentro del festival.

Por su parte, Cali estará representada por Entreco, agrupación que fusiona punk e indie para crear un sonido potente y auténtico. La banda, integrada por Wabi Arias, David Perdomo, Juan Sepúlveda y Camilo Morales, ha ganado reconocimiento por su energía en vivo.

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Desde Medellín llega Pirineos en Llamas, un proyecto que mezcla géneros como indie rock, shoegaze, new wave y post-punk. Su propuesta alternativa busca abrirse espacio en la escena latinoamericana.

Finalmente, el talento capitalino estará representado por Error 999, nombre artístico de Daniel Escobar. Su estilo, que combina rap con influencias del grafiti y la cultura urbana, se presentará el viernes 20 de marzo, primer día del festival.

Más escenarios y una experiencia renovada en el Festival Estéreo Picnic 2026

Una de las novedades del festival en 2026 es la ampliación de su infraestructura. El evento contará con seis escenarios, sumando el nuevo “Escenario Lago” a los ya tradicionales: Estéreo Picnic, Un Mundo Distinto, Bosque, Páramo y Falabella.

Este cambio permitirá una mayor diversidad de presentaciones simultáneas y una experiencia más amplia para los asistentes, consolidando al festival como uno de los más importantes de América Latina.

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Con una mezcla de artistas globales y talento nacional emergente, el Festival Estéreo Picnic 2026 reafirma su apuesta por la diversidad musical y por visibilizar nuevas propuestas colombianas en uno de los escenarios más relevantes del país.

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