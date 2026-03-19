CANAL RCN
Deportes

Francia confirmó su nómina de convocados para enfrentar a Colombia el 29 de marzo

La selección francesa anunció su nómina de convocados para medirse con Colombia en un amistoso internacional.

Francia
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lidera la convocatoria de la selección francesa para los amistosos contra Brasil y Colombia en Estados Unidos, anunciada este jueves por el seleccionador Didier Deschamps.

Los Bleus se medirán con la Canarinha el 26 de marzo en Foxborough, en el estado de Massachusetts, y tres días después con el combinado cafetero en Landover, Maryland.

La presencia de Mbappé en esta convocatoria estaba en duda debido a una lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante un mes. El actual máximo goleador de LaLiga y de la Champions League regresó a los terrenos de juego el pasado martes, en la victoria 2-1 en octavos de final de Liga de Campeones contra el Manchester City.

El bombazo que tendría Néstor Lorenzo en su convocatoria para los amistosos
RELACIONADO

El bombazo que tendría Néstor Lorenzo en su convocatoria para los amistosos

Entre el resto de convocados destaca la llamada del arquero Lucas Chevalier, que ha perdido su estatus de titular en el Paris Saint-Germain. Acompaña en la nómina al portero titular Mike Maignan (AC Milan) y a Brice Samba, arquero del Rennes.

Los galos podrán tomar medida de lo que les espera en el Mundial, ya que uno de sus tres primeros partidos de fase de grupos, contra Noruega el 26 de junio, se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca Boston, donde se medirán en el amistoso ante Brasil.

La presencia de Mbappé en esta gira estuvo en duda debido a un esguince en la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego casi un mes. Sin embargo, el capitán de los Bleus regresó el martes en la Liga de Campeones con el Real Madrid, al entrar en los minutos finales del partido contra el Manchester City (2-1).

Por lo tanto ejercerá no sólo el papel de embajador en operaciones de marketing que se le tenía reservado hasta hace apenas unas semanas.

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia
RELACIONADO

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia

Si el delantero, que pareció estar completamente recuperado en el Etihad Stadium, supera con éxito una segunda gran prueba el domingo en el derbi madrileño contra el Atlético en Liga, no hay motivo para que no sea titular para enfrentarse a la Seleção, antes de ser probablemente dosificado frente a los colombianos.

Nómina completa:

Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes)

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), William Saliba (Arsenal/ENG)

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Kone (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain)

Atacantes: Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA)

La Selección de Irán anunció una decisión de ÚLTIMO MOMENTO para el Mundial 2026
RELACIONADO

La Selección de Irán anunció una decisión de ÚLTIMO MOMENTO para el Mundial 2026

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

El bombazo que tendría Néstor Lorenzo en su convocatoria para los amistosos

Copa Libertadores

Sorteo Libertadores 2026: hora y cómo ver los rivales de Santa Fe, Junior, DIM y Tolima en grupos

Atlético Nacional

‘Tino’ Asprilla explotó contra jugadores de Nacional y criticó actitud de Andrés Román

Otras Noticias

Bogotá

Con una ambulancia y amenazas de taladrar cabezas: así cayeron ladrones en Bogotá

Los tres ladrones fueron capturados tras protagonizar cinco robos millonarios.

Estados Unidos

Liberan en Estados Unidos a estudiante venezolano que estuvo 10 meses bajo custodia del ICE

Dylan Contreras, joven migrante que solicitó asilo, recuperó su libertad tras ser retenido desde mayo de 2025.

Banco de la República

MinHacienda responde al Banco de la República y mantiene traslado de billonarios recursos a Colpensiones

Festival Estéreo Picnic

¿Qué artistas colombianos se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2026?

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?