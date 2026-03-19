Con una ambulancia y amenazas de taladrar cabezas: así cayeron ladrones en Bogotá

La inseguridad en Bogotá no da brazo a torcer. Son cada vez más los métodos que utilizan ladrones y bandas para generar caos. En las últimas horas, se registró el modus operandi de una estructura que aparentaba prestar servicios médicos.

Tres personas conformaban la red y se dedicaban a robar en Teusaquillo, Usaquén y Suba. Entre sus varios robos, sin duda el más indignante ocurrió el 30 de agosto de 2024.

Utilizaban una ambulancia como fachada

Aquel día, llegaron a una vivienda con la ambulancia, aparentando ser una misión médica. Cuando los residentes les permitieron el ingreso, los tres delincuentes sacaron sus pistolas y los amenazaron. Durante pocos minutos, pudieron llevarse objetos de valor, dinero en efectivo y realizar grandes transferencias bancarias.

El accionar de esta banda no se centró solo en las casas, también en los locales. Las cámaras grabaron otro robo en el que, al igual que el anterior, arribaron a una tienda en la ambulancia.

Sin utilizar prendas alusivas a un cuerpo médico, el video captó el momento en el que entraron y amenazaron a los trabajadores. Se estima que la estructura cometió cinco robos con esta modalidad, lo cual le permitió quedarse con un botín mayor a los 145 millones de pesos.

Amenazaban con pistolas y taladros para perforar cráneos

“Estos hurtos no son hechos aislados, sino actos recurrentes. Se utilizan vehículos de servicio público tipo ambulancia para cometer hurtos e incluso secuestros”, detalló el fiscal al enfatizar el grado de violencia y la forma sistemática de los robos.

En uno de los crímenes, por ejemplo, contactaron mediante videollamada a la esposa de la víctima para amenazarla. Al hombre le pusieron una pistola en la boca y accionaron un taladro cerca a su cabeza bajo la amenaza de perforarle el cráneo si no revelaba dónde estaban los objetos de valor.

“Amenazan con armas de fuego, los someten, amarran, encierran e incluso realizan actos de tortura”, expresó el fiscal, quien hizo mención al peligro que le generan a la sociedad. El juez los envió a la cárcel.