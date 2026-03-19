CANAL RCN
Colombia Video

Con una ambulancia y amenazas de taladrar cabezas: así cayeron ladrones en Bogotá

Los tres ladrones fueron capturados tras protagonizar cinco robos millonarios.

Nicolás Martínez Sánchez

marzo 19 de 2026
04:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La inseguridad en Bogotá no da brazo a torcer. Son cada vez más los métodos que utilizan ladrones y bandas para generar caos. En las últimas horas, se registró el modus operandi de una estructura que aparentaba prestar servicios médicos.

Dos moteles y hoteles fueron cerrados en Bogotá: cuatro menores de edad fueron encontrados allí
RELACIONADO

Dos moteles y hoteles fueron cerrados en Bogotá: cuatro menores de edad fueron encontrados allí

Tres personas conformaban la red y se dedicaban a robar en Teusaquillo, Usaquén y Suba. Entre sus varios robos, sin duda el más indignante ocurrió el 30 de agosto de 2024.

Utilizaban una ambulancia como fachada

Aquel día, llegaron a una vivienda con la ambulancia, aparentando ser una misión médica. Cuando los residentes les permitieron el ingreso, los tres delincuentes sacaron sus pistolas y los amenazaron. Durante pocos minutos, pudieron llevarse objetos de valor, dinero en efectivo y realizar grandes transferencias bancarias.

El accionar de esta banda no se centró solo en las casas, también en los locales. Las cámaras grabaron otro robo en el que, al igual que el anterior, arribaron a una tienda en la ambulancia.

Sin utilizar prendas alusivas a un cuerpo médico, el video captó el momento en el que entraron y amenazaron a los trabajadores. Se estima que la estructura cometió cinco robos con esta modalidad, lo cual le permitió quedarse con un botín mayor a los 145 millones de pesos.

Amenazaban con pistolas y taladros para perforar cráneos

“Estos hurtos no son hechos aislados, sino actos recurrentes. Se utilizan vehículos de servicio público tipo ambulancia para cometer hurtos e incluso secuestros”, detalló el fiscal al enfatizar el grado de violencia y la forma sistemática de los robos.

Cayó hombre que mató, descuartizó a su mamá y escondió el cuerpo en una nevera en Bogotá
RELACIONADO

Cayó hombre que mató, descuartizó a su mamá y escondió el cuerpo en una nevera en Bogotá

En uno de los crímenes, por ejemplo, contactaron mediante videollamada a la esposa de la víctima para amenazarla. Al hombre le pusieron una pistola en la boca y accionaron un taladro cerca a su cabeza bajo la amenaza de perforarle el cráneo si no revelaba dónde estaban los objetos de valor.

“Amenazan con armas de fuego, los someten, amarran, encierran e incluso realizan actos de tortura”, expresó el fiscal, quien hizo mención al peligro que le generan a la sociedad. El juez los envió a la cárcel.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Caldas

Niño de 3 años rescatado en La Dorada tras varios días de abandono: agradeció con beso en la mejilla

Barranquilla

Siete ladrones le propinaron brutal golpiza a repartidor en Barranquilla: sobrevivió de milagro

Girardot

Confirman nueva captura en el caso de los dos policías de tránsito asesinados en Girardot

Otras Noticias

Estados Unidos

Liberan en Estados Unidos a estudiante venezolano que estuvo 10 meses bajo custodia del ICE

Dylan Contreras, joven migrante que solicitó asilo, recuperó su libertad tras ser retenido desde mayo de 2025.

Banco de la República

MinHacienda responde al Banco de la República y mantiene traslado de billonarios recursos a Colpensiones

MinHacienda y MinTrabajo defendieron la medida asegurando que los fondos en privados están generando presión financiera.

Selección Colombia

El bombazo que tendría Néstor Lorenzo en su convocatoria para los amistosos

Festival Estéreo Picnic

¿Qué artistas colombianos se presentarán en el Festival Estéreo Picnic 2026?

Enfermedades

¿Qué ocurre con una colilla de cigarrillo después de 10 años?