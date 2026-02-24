CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
04:38 p. m.
  • A Diana Ospina, la mujer que estuvo casi dos días secuestrada por una banda dedicada al paseo millonario en Bogotá, contó que le vaciaron las cuentas y la dejaron abandonada en la vía a Choachí.
  • El video que muestra cuando dos delincuentes se bajan de un taxi y abordan a Diana. Las autoridades buscan a los responsables mientras investigan al dueño de los vehículos y las empresas a las que pertenecen.
  • Un hombre y su hijo de seis años fueron atacados por un ladrón en vía pública de Santa Marta. Los encañonaron y dejaron tendidos en el suelo.
