Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 24 de 2026
- A Diana Ospina, la mujer que estuvo casi dos días secuestrada por una banda dedicada al paseo millonario en Bogotá, contó que le vaciaron las cuentas y la dejaron abandonada en la vía a Choachí.
- El video que muestra cuando dos delincuentes se bajan de un taxi y abordan a Diana. Las autoridades buscan a los responsables mientras investigan al dueño de los vehículos y las empresas a las que pertenecen.
- Un hombre y su hijo de seis años fueron atacados por un ladrón en vía pública de Santa Marta. Los encañonaron y dejaron tendidos en el suelo.