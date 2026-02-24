Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 24 de febrero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
febrero 24 de 2026
08:40 p. m.
08:40 p. m.
- Medios en Estados Unidos reportaron que un avión de American Airlines que salió de Medellín y aterrizó en Miami, presentaba impactos de bala en una de sus alas.
- El taxista que llevaba a Diana Ospina fue condenado en 2024 por un atraco a un taxista también en Bogotá. El hombre se presentó ante la Fiscalía y dijo que es una víctima del caso.
- El alcalde de Ospina, Nariño, fue víctima de un atraco.
- Una mujer reclamaba por medicinas para su hijo en condición de discapacidad y murió en el dispensario.