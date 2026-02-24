CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Medios en Estados Unidos reportaron que un avión de American Airlines que salió de Medellín y aterrizó en Miami, presentaba impactos de bala en una de sus alas.
  • El taxista que llevaba a Diana Ospina fue condenado en 2024 por un atraco a un taxista también en Bogotá. El hombre se presentó ante la Fiscalía y dijo que es una víctima del caso.
  • El alcalde de Ospina, Nariño, fue víctima de un atraco.
  • Una mujer reclamaba por medicinas para su hijo en condición de discapacidad y murió en el dispensario.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 24 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / martes 24 de febrero de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 23 de febrero de 2026

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

Destapan quiénes estarían detrás de posible trashumancia en Guaviare: votaban 15 personas y hoy aparecen 900

El caso involucra circunscripciones especiales de paz y presuntos vínculos con irregularidades en obra hospitalaria de $26.000 millones.

Resultados lotería

Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026

Consulte el resultado de las loterías de la Cruz Roja y Huila del 24 de febrero de 2026. Verifique número ganador y serie del premio mayor.

Conciertos

Las Cazadoras K-Pop llegan a Colombia con un espectáculo que mezcla fantasía, música y acción en vivo

FIFA

El hotel de la Selección Colombia recibió elogios desde la FIFA: esto dijo Gianni Infantino

EPS

Fundación alerta por fallas en entrega de medicamentos para niños con cáncer