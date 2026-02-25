¡Maroon 5 confirmó concierto en Bogotá! LINK oficial, fecha y hora de la preventa de boletas
Entérese también de los precios de cada una de las localidades en las etapas 1 y 2.
08:25 a. m.
Maroon 5, la icónica banda estadounidense de pop rock, regresará a Colombia en este 2026.
El 24 de febrero, a través de una publicación de Instagram, Páramo confirmó que el concierto será el 25 de abril y hará parte del tour 'Love is Like'.
Además, también indicó que el evento será en el Coliseo MedPlus de Bogotá y aclaró cuándo y a qué hora iniciará la preventa de las boletas.
Preventa de las boletas de Maroon 5 en Bogotá: estos son los detalles
En su página web, Páramo estipuló que la preventa de las boletas para el concierto de Maroon 5 en el Coliseo MedPlus de Bogotá iniciará este miércoles 25 de abril de 2026.
"Irá desde las 10:00 de la mañana hasta el viernes 27 de febrero de 2026, a las 9:59 de la mañana, o hasta agotar el aforo disponible. Será para clientes Banco Davivienda y Daviplata", se explicó.
"La venta para el público general inicia el día viernes 27 de febrero de 2026, a las 10:00 de la mañana, hasta el día del evento o hasta agotar el aforo disponible", se añadió.
Además, se dejó claro que el único link oficial para acceder a las boletas de la preventa es el siguiente.
¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Maroon 5 en Bogotá?
Las boletas para el concierto de Maroon 5 en el Coliseo MedPlus se venderán en dos etapas y los precios son los siguientes:
Etapa 1:
- Sectores 116, 118, 120: 671.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 113, 114: 589.000 pesos (con servicio incluido).
- Platea 1: 530.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 109,112: 471.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 100,104: 412.000 pesos (con servicio incluido).
- Platea 2: 329.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 105,108: 294.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 115, 117, 119, para menores de edad: 671.000 pesos (con servicio incluido).
- Etapa 2:
- Sectores 116,118, 120: 706.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 113,114: 647.000 pesos (con servicio incluido).
- Platea 1: 589.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 109, 112: 530.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 100, 104: 447.000 pesos (con servicio incluido).
- Platea 2: 353.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 105,108: 318.000 pesos (con servicio incluido).
- Sectores 115, 117, 119, para menores de edad: 706.000 pesos (con servicio incluido).