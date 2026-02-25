CANAL RCN
¡Maroon 5 confirmó concierto en Bogotá! LINK oficial, fecha y hora de la preventa de boletas

Entérese también de los precios de cada una de las localidades en las etapas 1 y 2.

Foto: @paramopresenta en Instagram.

Noticias RCN

febrero 25 de 2026
08:25 a. m.
Maroon 5, la icónica banda estadounidense de pop rock, regresará a Colombia en este 2026.

El 24 de febrero, a través de una publicación de Instagram, Páramo confirmó que el concierto será el 25 de abril y hará parte del tour 'Love is Like'.

Nuevo integrante en la familia del vocalista de Maroon 5
Además, también indicó que el evento será en el Coliseo MedPlus de Bogotá y aclaró cuándo y a qué hora iniciará la preventa de las boletas.

Preventa de las boletas de Maroon 5 en Bogotá: estos son los detalles

En su página web, Páramo estipuló que la preventa de las boletas para el concierto de Maroon 5 en el Coliseo MedPlus de Bogotá iniciará este miércoles 25 de abril de 2026.

"Irá desde las 10:00 de la mañana hasta el viernes 27 de febrero de 2026, a las 9:59 de la mañana, o hasta agotar el aforo disponible. Será para clientes Banco Davivienda y Daviplata", se explicó.

"La venta para el público general inicia el día viernes 27 de febrero de 2026, a las 10:00 de la mañana, hasta el día del evento o hasta agotar el aforo disponible", se añadió.

Además, se dejó claro que el único link oficial para acceder a las boletas de la preventa es el siguiente.

¿Cuánto cuestan las boletas para el concierto de Maroon 5 en Bogotá?

Las boletas para el concierto de Maroon 5 en el Coliseo MedPlus se venderán en dos etapas y los precios son los siguientes:

Etapa 1:

Alcalde Galán anuncia que no habrá conciertos en El Campín en lo que resta de febrero
  • Sectores 116, 118, 120: 671.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 113, 114: 589.000 pesos (con servicio incluido).
  • Platea 1: 530.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 109,112: 471.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 100,104: 412.000 pesos (con servicio incluido).
  • Platea 2: 329.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 105,108: 294.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 115, 117, 119, para menores de edad: 671.000 pesos (con servicio incluido).
  • Etapa 2:
  • Sectores 116,118, 120: 706.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 113,114: 647.000 pesos (con servicio incluido).
  • Platea 1: 589.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 109, 112: 530.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 100, 104: 447.000 pesos (con servicio incluido).
  • Platea 2: 353.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 105,108: 318.000 pesos (con servicio incluido).
  • Sectores 115, 117, 119, para menores de edad: 706.000 pesos (con servicio incluido).

