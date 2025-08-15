Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 15 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 15 de 2025
02:05 p. m.
- Bogotá: 47 heridos y un trancón monumental se registran en accidente múltiple en la Avenida Boyacá con Primera de Mayo
- Defensa de Olmedo López denuncia “justicia selectiva” y protección a Carlos R. González en caso UNGRD
- Presidente Petro solicitaría a Nicaragua entregar a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia