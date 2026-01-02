Emisión Noticias RCN 5:30 a. m. / viernes 2 de enero de 2026
enero 02 de 2026
- Ya se paga más por algunos productos y servicios en el país, debido al aumento del 23% del salario mínimo.
- Más de 1.400 quemados por pólvora en el país, durante la temporada de fin de año, de los cuales 428 son menores de edad.
- Impactantes imágenes del incendio en el barrio Comuneros, en el oriente de Cali, en donde 20 viviendas fueron consumidas por el fuego.