Emisiones Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a. m. / viernes 2 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 02 de 2026
09:54 a. m.
  • Ya se paga más por algunos productos y servicios en el país, debido al aumento del 23% del salario mínimo.
  • Más de 1.400 quemados por pólvora en el país, durante la temporada de fin de año, de los cuales 428 son menores de edad.
  • Impactantes imágenes del incendio en el barrio Comuneros, en el oriente de Cali, en donde 20 viviendas fueron consumidas por el fuego.
Otras Noticias

Nicolás Maduro

Maduro volvió a hablar de su llamada con Donald Trump en medio de la tensión bilateral: video

Nicolás Maduro se pronunció otra vez sobre la llamada que sostuvo con Donald Trump. ¿Qué dijo el venezolano?

Disidencias de las Farc

Fevcol y Corporación Rosa Blanca denuncian amenazas por buscar a menores reclutados por las Farc

Integrantes del frente Jerónimo Galeano estarían detrás de las amenazas en contra de quienes buscan a víctimas de desaparición forzada.

Salario mínimo

Asocapitales dice que aumento del 23% en salario mínimo impacta transporte público, PAE y vivienda de interés social

La casa de los famosos

¡Nuevo habitante! Esta es la celebridad que ingresará a La Casa de los Famosos Colombia

Quemados con pólvora

Celebración de Año Nuevo dejó 391 quemados con pólvora en el país: cifra de menores es alarmante