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Los reclutan con falsas ofertas y los mandan a la guerra: así están desapareciendo a colombianos en Rusia

Dos parejas de hermanos viajaron desde el Atlántico por un supuesto trabajo, pero terminaron en entrenamiento militar y luego en zona de combate.

Foto: AFP
Foto: AFP

Valentina Bernal

marzo 17 de 2026
08:20 p. m.
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Una historia que comenzó como una oportunidad laboral terminó convertida en una pesadilla para una familia del Atlántico.

Cuatro hombres, integrantes de la familia Mendoza García, desaparecieron en Rusia luego de viajar bajo lo que creían era una oferta de trabajo.

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Hoy, sus familiares piden ayuda urgente al Gobierno nacional para conocer su paradero, en medio del conflicto que enfrenta ese país con Ucrania.

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Los desaparecidos son dos parejas de hermanos, con edades entre los 42 y 52 años. En noviembre de 2025 salieron desde Bogotá con destino internacional, motivados por una convocatoria laboral que prometía oportunidades en el exterior.

Sin embargo, apenas cuatro días después ya se encontraban en Moscú. Desde allí, en sus primeras comunicaciones con familiares en Soledad, indicaron que estaban siendo sometidos a entrenamientos militares.

Lo que parecía una etapa inicial del supuesto trabajo terminó revelando una realidad distinta.

El 28 de diciembre, en una videollamada, informaron que serían enviados directamente al frente de la guerra. Desde ese momento, no se volvió a tener comunicación con ninguno de ellos.

La realidad era ir al frente a morir

Para la familia, el engaño fue total.

Yo estaba confiada de que ellos iban a ir a trabajar, a trabajar en otras cosas. Ellos iban a trabajar en sus artes porque el contrato dice oficios varios.

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Con el paso de los días, el panorama se tornó más grave.

La realidad era ir al frente a morir, esa era la realidad. Cuando llegan allá, que se enfrentan, que ellos van a esa primera línea.

El último mensaje que recibieron confirmó lo peor: los hombres abandonarían el entrenamiento para ser enviados directamente a zona de combate.

Que estaban en la zona de entrenamiento, que ya iban para el área y que de ahí no sabían cuándo se volvían a contraataque, posiblemente en enero.

¿Cómo los están reclutando con engaños?

Según relatan sus allegados, los cuatro colombianos fueron captados mediante una oferta laboral que prometía tareas generales, sin advertir que terminarían en actividades militares.

Lo que inició como un contrato de “oficios varios” terminó, según denuncian, en un proceso de entrenamiento armado y posterior envío al frente del conflicto.

Hoy, la familia advierte que no se trataría de un caso aislado. Aseguran que hay más colombianos en la misma situación, pues través de grupos en Telegram, se ha creado una red de apoyo entre familias de distintas regiones del país que buscan a sus seres queridos desaparecidos en circunstancias similares.

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Ante esto, hacen un llamado urgente al Estado para que intervenga y ayude a ubicar a los cuatro hombres, cuyo paradero sigue siendo desconocido desde finales de diciembre.

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