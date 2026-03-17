“Ni llamada”: Altafulla desmintió que Melissa Gate lo hubiera buscado para pedirle perdón

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia siguen siendo el tema de conversación en redes sociales ya que la llegada de Andrés Altafulla ha revolucionado el juego que se suscitará en los próximos días.

Sin embargo, antes de que el ganador de la segunda temporada ingresara una vez más, a la casa más famosa del país, tuvo la oportunidad de reaccionar a unas de las más recientes declaraciones que ofreció Melissa Gate en donde incluso llegó a mencionarlo.

¿Qué dijo Andrés Altafulla?

El cantante observó un videoclip en donde Gate se sinceró con sus seguidores al explicar que, al finalizar su paso por la segunda temporada del programa, había llamado a todos sus excompañeros para pedir perdón. También recalcó que, pese a sus diferencias, habría llamado a Karina y Altafulla para expresar su arrepentimiento por las conductas dentro del reality.

Sin embargo, el barranquillero afirmó que nunca ha recibido una llamada o ha tenido una conversación con la mujer. Dicha reacción ya ha generado un amplio debate en redes ya que algunos internautas comentaron que la declaración de la mujer habría tenido “intenciones mediáticas”.

Pese al debate que se desató, Andrés recalcó que la polémica ya se encuentra “superada” por lo que algunos de sus deseos es no revivir los enfrentamientos con la mujer.

“No hemos hablado, ni llamada, pero yo he visto que ya soltó y es que ya pasó un año. Eso me da vaina porque ya pasó mucho tiempo. Al final, yo me pongo a pensar que yo gané ya. Arranque la página y mire para otro lado”, reiteró el hombre.

¿Cómo fue el ingreso de Altafulla?

Por otro lado, el cantante sorprendió a los participantes de la tercera temporada al ingresar, de manera repentina, al lugar. Su aparición se dio en el cuarto del líder ya que, mientras Eidevin leía los beneficios de su liderato, Altafulla salió del baño generando conmoción en el participante.

Seguido de esto, se dirigió hacia la sala en la que se encontraban todos los demás jugadores, quienes no dudaron en dar a conocer su emoción al tener nuevamente al hombre dentro de la competencia.