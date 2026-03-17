Empresas extranjeras le están apostando a los colombianos: estos son los cargos más demandados

Deel le ha puesto la lupa al mercado laboral, no solo de Colombia sino a nivel internacional. En un reciente informe, reveló por ejemplo que la contratación de connacionales por empresas internacionales aumentó un 49% en 2025.

Los resultados se logran después de analizar más de un millón de contratos y más de 37 mil clientes de 150 países. El propósito es plasmar tendencias que servirán, tanto para las empresas, como los trabajadores en búsqueda de oportunidades internacionales sin salir de su país.

¿En qué países están contratando colombianos de forma remota?

¿Qué país es el que más se ha interesado por los colombianos? Los números indican que el destino ideal ha sido Estados Unidos. Aunque el año pasado hubo un fenómeno particular: otros sitios se posicionaron en gran medida. Emiratos Árabes Unidos, Costa Rica y Reino Unido han apostado por ellos.

El sistema ha sido mutuo. Es decir, Colombia también ha tenido resultados en cuanto a la importación de talento. Desde acá, han contratado principalmente a argentinos, mexicanos y brasileños.

¿Cuáles son los cargos mejor pagados?

Un detalle clave es que la contratación de colombianos superó la de argentinos. Sin embargo, se ha mantenido por debajo de tres mercados clave: Brasil, México y Chile. Este último ha causado sorpresa, dado que tuvo un aumento superior al 230%.

El tema salarial va de la mano con este incremento en la contratación. El informe reveló que los cargos analíticos, técnicos y de gestión (financieros, gerentes de marketing, ingenieros Cloud DevOps y de experiencia al cliente) fueron bien pagados para los colombianos.

Ahora bien, otra duda para los interesados es saber cuáles son esas áreas que despiertan interés por empresas extranjeras. Acorde al reporte de Deel, buscan colombianos que se adapten al perfil de desarrolladores de software, intérpretes y con habilidades en servicio al cliente.

Los focos del mercado globalizado en Colombia han sido dos principalmente: Bogotá y Medellín. No por nada, ambas quedaron en el ranking de las 10 ciudades de Latinoamérica con más trabajadores contratados.

“Observamos que el talento colombiano continúa ampliando su presencia en el mercado laboral internacional año tras año. Nuestros datos evidencian un crecimiento en la contratación y una participación cada vez mayor en áreas de especialización y en posiciones estratégicas dentro de organizaciones globales”, consideró Natalia Jiménez, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Deel.