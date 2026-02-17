CANAL RCN
Economía

Colombianos podrán ingresar sin visa a decenas de países: listado completo para viajar solo con el pasaporte

Listado actualizado de países que los colombianos pueden visitar sin visa en el 2026.

Pasaportes.
Pasaportes. Foto: Gobernación de Santander.

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
12:44 p. m.
Viajar al exterior dejó de ser un proceso lleno de trámites para miles de colombianos. En la actualidad, el pasaporte nacional permite el ingreso sin visa a un amplio número de países, gracias a acuerdos internacionales que facilitan la movilidad por turismo, negocios o visitas familiares.

Aunque el visado sigue siendo uno de los principales temores al planear un viaje, lo cierto es que Colombia cuenta con uno de los pasaportes con mayor acceso en América Latina. En la mayoría de los destinos habilitados, la estadía permitida es de hasta 90 días, siempre y cuando el viajero cumpla con las condiciones migratorias básicas.

Incluso, en algunos países de Suramérica, los ciudadanos pueden ingresar únicamente con la cédula de ciudadanía, lo que reduce costos y tiempos y amplía las posibilidades de desplazamiento dentro de la región.

Países europeos para que los colombianos viajen sin visa

  • Alemania
  • Austria
  • Bélgica
  • Croacia
  • Dinamarca
  • Eslovaquia
  • Eslovenia
  • España
  • Estonia
  • Finlandia
  • Francia
  • Grecia
  • Hungría
  • Islandia
  • Italia
  • Letonia
  • Liechtenstein
  • Lituania
  • Luxemburgo
  • Malta
  • Noruega
  • Países Bajos
  • Polonia
  • Portugal
  • República Checa
  • Rumanía
  • Suecia
  • Suiza
  • Albania
  • Andorra
  • Bielorrusia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Chipre
  • Irlanda
  • Kosovo
  • Macedonia del Norte
  • Moldavia
  • Mónaco
  • Montenegro
  • San Marino
  • Serbia
  • Ucrania

Países en Asia, Medio Oriente y Oceanía para que colombianos disfruten sin visa

  • Corea del Sur
  • Filipinas
  • Hong Kong
  • Israel
  • Kazajistán
  • Maldivas
  • Mongolia
  • Omán
  • Palestina
  • Qatar
  • Singapur
  • Tailandia
  • Turquía
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Georgia
  • Rusia
  • Indonesia
  • Samoa

Países de Latinoamérica y el Caribe para viajar solo con el pasaporte

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Perú
  • Uruguay
  • Antigua y Barbuda
  • Anguila
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belice
  • Cuba
  • Dominica
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Guyana
  • Guyana Francesa
  • Honduras
  • Jamaica
  • México
  • Panamá
  • República Dominicana
  • Saint Kitts y Nevis
  • San Vicente y las Granadinas
  • Surinam
  • Trinidad y Tobago
  • Venezuela
Antes de planear el viaje, las autoridades recomiendan verificar la vigencia del pasaporte, contar con tiquete de salida y demostrar solvencia económica, ya que estos requisitos pueden variar según el país de destino.

