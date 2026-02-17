Colombianos podrán ingresar sin visa a decenas de países: listado completo para viajar solo con el pasaporte

Viajar al exterior dejó de ser un proceso lleno de trámites para miles de colombianos. En la actualidad, el pasaporte nacional permite el ingreso sin visa a un amplio número de países, gracias a acuerdos internacionales que facilitan la movilidad por turismo, negocios o visitas familiares.

Aunque el visado sigue siendo uno de los principales temores al planear un viaje, lo cierto es que Colombia cuenta con uno de los pasaportes con mayor acceso en América Latina. En la mayoría de los destinos habilitados, la estadía permitida es de hasta 90 días, siempre y cuando el viajero cumpla con las condiciones migratorias básicas.

Incluso, en algunos países de Suramérica, los ciudadanos pueden ingresar únicamente con la cédula de ciudadanía, lo que reduce costos y tiempos y amplía las posibilidades de desplazamiento dentro de la región.

Países europeos para que los colombianos viajen sin visa

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Suiza

Albania

Andorra

Bielorrusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Chipre

Croacia

Irlanda

Kosovo

Macedonia del Norte

Moldavia

Mónaco

Montenegro

Rumania

San Marino

Serbia

Ucrania

Países en Asia, Medio Oriente y Oceanía para que colombianos disfruten sin visa

Corea del Sur

Filipinas

Hong Kong

Israel

Kazajistán

Maldivas

Mongolia

Omán

Palestina

Qatar

Singapur

Tailandia

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Georgia

Rusia

Indonesia

Samoa

Países de Latinoamérica y el Caribe para viajar solo con el pasaporte

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Ecuador

Paraguay

Perú

Uruguay

Antigua y Barbuda

Anguila

Bahamas

Barbados

Belice

Cuba

Dominica

El Salvador

Guatemala

Guyana

Guyana Francesa

Honduras

Jamaica

México

Panamá

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las Granadinas

Surinam

Trinidad y Tobago

Venezuela

Antes de planear el viaje, las autoridades recomiendan verificar la vigencia del pasaporte, contar con tiquete de salida y demostrar solvencia económica, ya que estos requisitos pueden variar según el país de destino.