Así incautaron dos armas camufladas en juguetes y ropa infantil en El Dorado

La Policía Nacional informó que en las últimas horas, a través de la Estación de Policía Aeropuerto, se logró la incautación de dos armas de fuego tipo carabina que estaban ocultas en una encomienda de ropa y juguetes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Descubrimiento en controles de bodega

Durante los controles rutinarios en las bodegas de envíos nacionales, un escáner detectó inconsistencias en una encomienda proveniente de Guaduas y con destino a Ibagué. Al verificar físicamente el contenido, los uniformados hallaron en dos cajas las armas de fuego camufladas entre prendas y artículos infantiles.

“Es importante destacar en esta actividad la pericia y experiencia de los uniformados, quienes usando los medios tecnológicos como el escáner y sus conocimientos, detectaron estas armas en medio de una carga de juguetes y de ropa”, señaló la teniente coronel Carolina Ibague, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto.

Balance de incautaciones en 2026

La institución subrayó que en lo corrido del año se han incautado en Bogotá más de 158 armas de fuego, gracias a los controles preventivos y operativos desplegados en diferentes puntos de la ciudad.

Los uniformados de la Estación de Policía Aeropuerto continuarán realizando estas actividades de prevención y control “para mitigar estos hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, agregó la oficial.