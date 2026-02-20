Presentaron demanda por tortura contra exmilitar venezolano que fue detenido por el ICE

Rafael Quero Silva, quien fue funcionario de las Fuerza Armada Nacional de Venezuela, fue capturado en Estados Unidos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde hace varios meses al estar en este país con la visa vencida y con varias solicitudes de asilo negadas.

Quero Silva se encuentra recluido en el centro de internamiento migratorio Krome, ubicado en el área de Miami–Dade, Florida. Actualmente, espera una decisión sobre su posible expulsión del país.

Denuncias por torturas durante las protestas de 2013 en Venezuela

Según el diario El País de España, cinco ciudadanos venezolanos presentaron una demanda civil en Florida contra el exoficial, acusándolo de dirigir graves abusos y torturas durante las manifestaciones que sacudieron a Venezuela en 2013 en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.

La querella indica que Quero Silva comandaba el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto, donde presuntamente ordenó y supervisó actos de violencia física contra personas detenidas.

Los demandantes denuncian haber sido sometidos a golpizas severas, descargas eléctricas, disparos con armas de fuego y amenazas de muerte. Además, aseguran que fueron mantenidos durante días sin acceso a comida, agua o atención médica, en condiciones insalubres, en posiciones forzadas y bajo registros corporales invasivos.

Pese a las acusaciones, el exmilitar ha solicitado que se desestime la demanda y sostiene su intención de permanecer en Estados Unidos para evitar enfrentar un eventual proceso judicial en su país de origen.

¿Puede haber extradición o deportación a Venezuela?

El futuro jurídico de Rafael Quero Silva depende de su situación migratoria y de eventuales decisiones de las autoridades estadounidenses. Según declaraciones recogidas por The New York Times, la abogada Bernabeu Guernica, representante de uno de los demandantes, señaló que el escenario es incierto dada la coyuntura política venezolana.

La defensora explicó que cuando existe una causa penal abierta en el país de origen, puede solicitarse una extradición, la cual Estados Unidos puede aceptar o rechazar. No obstante, indicó que en este caso no habría un proceso penal activo en Venezuela, y subrayó las complejidades políticas e institucionales que atraviesa el país.