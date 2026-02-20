CANAL RCN
Deportes

Desde Argentina aseguran que Falcao iría al Mundial: revelan llamada directa de Néstor Lorenzo

Desde Argentina aseguran que Néstor Lorenzo ya habló con Falcao y le puso una condición para llevarlo al Mundial 2026. El ‘Tigre’ vuelve a ilusionar a Colombia.

Falcao García
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 20 de 2026
08:27 a. m.
El nombre de Radamel Falcao García volvió a encender la ilusión de los hinchas luego de que desde Argentina aseguraran que su regreso a la Selección Colombia para el Copa Mundial de la FIFA 2026 estaría más cerca de lo pensado.

Aunque hoy se encuentra lesionado con Millonarios FC, el ‘Tigre’, que ya ronda los 40 años, sería tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, siempre y cuando cumpla una condición clave: continuidad y buen rendimiento en los meses previos al torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde Argentina revelan llamada entre Lorenzo y Falcao

La información fue entregada por el periodista argentino Sebastián Srur, quien aseguró que el seleccionador colombiano ya se comunicó directamente con el delantero.

“Ya lo llamó Lorenzo a Falcao y le dijo que si juega mínimo 2 o 3 partidos por mes, lo va a llevar”, contó Srur en el programa Picado TV.

Según el comunicador, el cuerpo técnico ve en Falcao algo que hoy considera necesario: liderazgo. “Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tienen un plantel muy joven”, explicó.

De concretarse, sería el segundo Mundial del histórico goleador con la Tricolor, luego de su participación en Rusia 2018, un regreso cargado de simbolismo para uno de los máximos referentes del fútbol colombiano.

Lesión, recuperación y el reto con Millonarios
Por ahora, Falcao se recupera de una molestia leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, sufrida el pasado fin de semana ante Llaneros. El atacante ya inició trabajos de rehabilitación y se espera que vuelva a entrenamientos la próxima semana.

En lo que va del 2026, apenas suma un gol con el conjunto azul, pero desde el club confían en que su recuperación será rápida y que podrá reaparecer en un par de partidos.

Lorenzo, además, ha reconocido públicamente el respeto y el cariño que le tiene al delantero, recordando lo que compartieron durante los procesos rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018.

