Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 22 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

agosto 22 de 2025
  • Seis muertos, entre ellos un menor y 76 heridos deja el atentado con carro-bomba en Cali. Las autoridades anuncian hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que permita esclarecer el ataque atribuido a las disidencias de las Farc.
  • En Amalfi, Antioquia, el ataque a un helicóptero antinarcóticos deja 13 policías muertos y tres más heridos. En la zona continúan los enfrentamientos por lo que no se han podido recuperar los cuerpos.
  • Desesperada búsqueda de Valeria, la niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida en Cajicá, Cundinamarca. Su familia clama que regrese ya: necesita cuidados especiales.
