Emisión 5:30 AM 05:30 a. m.

Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 30 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
08:47 a. m.
  • Familiares y amigos esperan la entrega de los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander. Se preparan homenajes en su memoria.
  • Corte Constitucional suspendió de forma provisional el decreto de emergencia económica y los nuevos impuestos derivados de esta.
  • Dictamen de medicina legal de Liam Gael revela dos posibles causas sobre su muerte. Ambas tienen indicios de abuso sexual.
