Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / viernes 30 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 30 de 2026
08:47 a. m.
08:47 a. m.
- Familiares y amigos esperan la entrega de los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander. Se preparan homenajes en su memoria.
- Corte Constitucional suspendió de forma provisional el decreto de emergencia económica y los nuevos impuestos derivados de esta.
- Dictamen de medicina legal de Liam Gael revela dos posibles causas sobre su muerte. Ambas tienen indicios de abuso sexual.