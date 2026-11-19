Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / jueves 19 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 19 de 2026
11:14 a. m.
11:14 a. m.
- La congresista Luz Verónica Estrada habría mentido al presentarse como egresada del programa de Ingeniería de la Universidad Nacional.
- Murió Nicoll Andrea, la estudiante que fue atropellada cuando iba al colegio. Su familia clama justicia para que se investigue a la persona responsable del accidente.
- Una mujer quedó con el 45% del cuerpo quemado luego de que un hombre le lanzara una sustancia inflamable y le prendiera fuego.