Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 18 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 18 de 2026
08:09 p. m.
08:09 p. m.
- Colombia supera récord de anuncios de inversión tras primera edición de Milagro Week en EE. UU.
- Exclusivo | Así es el macabro ensayo de los ataques con drones del ELN: una menor estaría detrás
- “Colombia volvió de lleno a la agenda estratégica de EE. UU”: Martha Lucía Ramírez sobre la visita de Pete Hegseth