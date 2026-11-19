A pocos días de cerrar el año, millones de hogares que viven en alquiler en Colombia comienzan a proyectar el impacto de los ajustes económicos en su presupuesto familiar. Si el incremento del arriendo en 2027 llegara a ubicarse exactamente en el mismo porcentaje aplicado durante 2026 —es decir, un 5,10 %, cifra correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE para el cierre de 2025—, los arrendatarios enfrentarían alzas mensuales que oscilarían entre los $40.800 y los $153.000 para los cánones más comunes del mercado.

Aunque el dato definitivo que regirá los contratos de vivienda urbana durante el próximo año solo se conocerá oficialmente el 8 de enero de 2027, cuando el DANE publique la inflación total de 2026, realizar este ejercicio comparativo permite anticipar el comportamiento del gasto fijo más importante de las familias colombianas.

Así quedaría el canon de arrendamiento en 2027

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 820 de 2003, el reajuste máximo permitido para los contratos de vivienda urbana equivale al 100 % de la inflación registrada en el año calendario inmediatamente anterior.

Bajo el escenario hipotético de repetir el techo del 5,10 % vigente en 2026, el cálculo para distintos rangos de alquiler se comportaría de la siguiente manera:

Arriendo actual de $800.000: tendría un incremento de $40.800, pasando a un nuevo valor mensual de $840.800 en 2027, lo que representa un sobrecosto anual acumulado de $489.600.

Arriendo actual de $1.000.000: tendría un incremento de $51.000, pasando a un nuevo valor mensual de $1.051.000 en 2027, lo que representa un sobrecosto anual acumulado de $612.000.

Arriendo actual de $1.500.000: tendría un incremento de $76.500, pasando a un nuevo valor mensual de $1.576.500 en 2027, lo que representa un sobrecosto anual acumulado de $918.000.

Arriendo actual de $2.000.000: tendría un incremento de $102.000, pasando a un nuevo valor mensual de $2.102.000 en 2027, lo que representa un sobrecosto anual acumulado de $1.224.000.

Arriendo actual de $3.000.000: tendría un incremento de $153.000, pasando a un nuevo valor mensual de $3.153.000 en 2027, lo que representa un sobrecosto anual acumulado de $1.836.000.

Es importante destacar que si un inquilino ya recibió el ajuste del 5,10 % durante 2026 sobre una base de $1.000.000 (pasando a pagar $1.051.000), un nuevo incremento del mismo porcentaje en 2027 se aplicaría sobre el canon vigente, llevando la mensualidad a $1.104.601.

El escenario real frente a las proyecciones de inflación

Si bien tomar el porcentaje de 2026 sirve como referencia base, los analistas económicos y entidades como la Bolsa de Valores de Colombia y BBVA Research advierten que la inflación al cierre de 2026 podría ubicarse en un rango superior, estimado entre el 6,5 % y el 7 %.

De materializarse esas proyecciones, un arriendo de $1.500.000 tendría un incremento de entre $97.500 y $105.000 mensuales, superando el escenario de estabilidad del año actual.