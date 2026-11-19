La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) sancionó con ocho años de suspensión al jugador Jhon Michel Perlaza Salas, integrante del club Ciudad de Yantzaza, tras determinar su responsabilidad en el lanzamiento de una piedra que impactó en el rostro del árbitro asistente Lenin Giovanni Ojeda Núñez durante un partido del torneo de ascenso en Ecuador.

La resolución, emitida el miércoles 18 de noviembre de 2026 y difundida por la prensa deportiva internacional este jueves 19, inhabilita al futbolista para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol organizado hasta el 19 de octubre de 2034.

Además, el organismo rector del balompié ecuatoriano anunció que solicitará a la FIFA la extensión de este castigo a escala internacional para impedir que el jugador pueda fichar o competir en otras federaciones.

Así fue la agresión con piedra en contra del juez de línea

El incidente ocurrió el pasado 17 de octubre de 2026, en el marco de la tercera jornada del Grupo D del Campeonato Nacional de Segunda Categoría (Ascenso Nacional), durante el encuentro disputado entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico F.C. en el Estadio Municipal de Yantzaza, ubicado en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe.

De acuerdo con el informe arbitral y el expediente revisado por la Comisión Disciplinaria, cuando transcurría el minuto 90+6 del tiempo añadido, Perlaza Salas —quien se encontraba en la zona de suplentes— arrojó una piedra hacia el terreno de juego que golpeó directamente en la cara del juez de línea Lenin Ojeda.

El impacto provocó lesiones de consideración en el rostro del árbitro asistente, obligando a suspender las acciones para brindarle atención de urgencia y trasladarlo a un centro de salud. Debido a la gravedad del trauma sufrido, Ojeda tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y recibió una incapacidad médica prolongada para su recuperación.

El fallo disciplinario también estableció responsabilidades para la institución anfitriona por las fallas en las garantías de seguridad dentro del escenario deportivo. En concreto, la FEF impuso a Ciudad de Yantzaza las siguientes medidas:

Multa económica: El pago de 2.000 dólares por infracciones al reglamento de seguridad y conducta.

Indemnización por gastos médicos: El reembolso de 4.369 dólares destinados a cubrir los costos hospitalarios y quirúrgicos derivados de la lesión del árbitro asistente.

Suspensión de escenario deportivo: La prohibición de disputar sus próximos tres partidos en condición de local en el Estadio Municipal de Yantzaza.

Aunque la sanción de ocho años representa una de las penas más severas aplicadas recientemente en el fútbol ecuatoriano por agresiones contra oficiales de partido, la medida ha generado debate en el entorno deportivo local.

Sectores de la prensa y asociaciones arbitrales señalaron que, dada la peligrosidad del objeto utilizado y las secuelas físicas causadas al juez de línea, consideraban necesaria una inhabilitación definitiva.