Por supuestamente acreditar un título falso de ingeniería de minas, la representante del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia.

Si se llegara a demostrar su culpabilidad, habría incurrido en fraude procesal y falsedad en documento público, algo que lleva penas que pueden ser mayores a los 5 años de prisión.

Las irregularidades del diploma

Susana Quiroz, la magistrada de la Sala de Instrucción del alto tribunal, asumirá las denuncias contra la congresista. De igual forma, Noticias RCN confirmó que ella aparece indiciada en tres indagaciones en la Fiscalía.

Esto, en relación con procesos que cursan desde 2024, antes de que llegara al órgano legislativo. Justamente, en abril de 2026, rindió interrogatorio ante la policía judicial por el presunto delito de falsedad en documentos.

La polémica se centra en el diploma fechado el 16 de noviembre de 2021, en el que se menciona que Estrada habría cursado ingeniería de minas y metalurgia en la Universidad Nacional sede Medellín.

Universidad respondió: “No hay registros de que haya estudiado”

No obstante, la información parece no coincidir. Por un lado, el número en la zona inferior del diploma corresponde al de un graduando que se tituló el 24 de agosto de 2011. Sumado a ello, en la institución no hay registros de que haya estado en la carrera.

“Hasta donde nosotros sabemos, no hay registro de que ella haya estudiado en la universidad", señaló el secretario general Édgar Cortés Reyes.

Ahondando a fondo en el documento, otra inconsistencia radica en la firma de quien en ese momento era la decana de la facultad, Verónica Botero. Ella misma aseguró en sus redes sociales que esa no es su firma, aumentando las probabilidades de que sea falso el título.

En la Procuraduría llegó una queja disciplinaria para investigar si los funcionarios de la DIAN omitieron la verificación del título en pro de contratarla por 78 millones de pesos.