La primera reunión tripartita entre los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, ocurrió a puerta cerrada en la ciudad de Shenzhen el jueves, 19 de noviembre, y se extendió durante una hora y veinte minutos.

Horas antes, el presidente Trump y su homólogo ruso se reunieron por primera vez desde agosto de 2025, y, poco después, se dio la tercera reunión de Xi con Trump en lo que va de 2026.

Los líderes de las dos potencias de oriente se reunieron el día anterior, de cara a la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que los llevó a Shenzhen.

¿Se configura un nuevo orden mundial?

Una de las grandes preocupaciones de la reunión, que ocurrió en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cuarto año de la invasión de Rusia a Ucrania es que los líderes configuraran un nuevo orden mundial, dejando a un lado a otros países. Sin embargo, el decano de estudios políticos e internacionales de la Universidad de La Sabana, Carlos Enrique Arévalo, explicó en diálogo con Noticias RCN:

Si bien fue “uno de los miedos que surgió del encuentro, si bien se pensó que esto iba a ser una división del mundo entre las grandes potencias: Estados Unidos quedándose con el hemisferio occidental; Rusia, con toda la parte de Europa, y China, con toda la parte de Asia, los tres líderes destacaron que no era esa la intención”.

En realidad, lo que buscaban era un espacio para “discutir temas multilaterales en los que la diplomacia puede jugar un papel muy importante y tener canales abiertos entre las tres potencias que tienen mucho por hacer en los cuatro temas principales sobre los cuales giró la conversación: la reforma de las Naciones Unidas, la seguridad energética, cómo evitar la guerra nuclear y el rol de la Corte Penal Internacional”.

Los intereses de cada líder en la reunión:

Arévalo indicó que los tres llegaron a la reunión con intereses diferentes. Trump, por ejemplo, parecía ir “con afán de enfocarse en el aspecto internacional y empezar a revisar ese legado que va a dejar, luego de haber perdido las elecciones legislativas en su país”.

“Para Putin”, comentó que “ser parte de la reunión ya es ganancia, después de la invasión de Rusia a Crimea en 2014 y, aún más, tras la invasión a Ucrania en 2022, porque fue marginado de la esfera internacional. Y para el presidente de China era la oportunidad de demostrar que es el gran mediador, en su país y en una ciudad (Shenzhen) que ha tenido un desarrollo gigante, demostrando en lo que se ha convertido China: uno de los grandes protagonistas de la esfera internacional”.