Altafulla reveló detalles detrás del inesperado anuncio de su presunta paternidad

Las redes sociales se han visto impactadas tras el más reciente anuncio por parte de Andrés Altafulla, ganador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, en donde hizo saber que, al parecer, se convertiría en padre por primera vez.

Pese a que compartió fotografías de una presunta prueba de embarazo positiva, un beso con una mujer y lo que pareció ser una fiesta de revelación de género, todo indicó que su anuncio iba más allá de lo que realmente parecía.

¿Andrés Altafulla será papá?

El post del barranquillero desató un sin fin de reacciones entre los internautas, quienes manifestaron su asombro por la revelación de la que sería su nueva pareja sentimental y la espera de su primer hijo.

Pese a que cientos de internautas manifestaron su asombro y expresaron su alegría por la buena nueva, otros aseguraron que podría tratarse de un “hijo musical” al hacer referencia de una nueva canción.

Pero el misterio habría quedado resuelto en las horas más recientes ya que el hombre compartió el video oficial de su nueva canción ‘Detallitos de la USA’. En el reciente post del cantante se observan a fondo nuevos detalles de la presunta revelación de género, pues allí se observó el nombre de la nueva canción.

La melodía, que suma más de seis mil vistas en una hora, ya es sensación en las redes sociales, pues la presunta estrategia habría llamado la atención por parte de sus fanáticos que ya aclaman su canción como el éxito del verano.

No obstante, las reacciones negativas no se han hecho esperar ya que algunos usuarios manifestaron su desacuerdo con que el hombre haya sembrado incertidumbre sobre un posible embarazo para promocionar su nuevo éxito.

¿Altafulla dio a conocer a su nueva pareja?

Han crecido las especulaciones sobre la que sería la nueva pareja del cantante ya que actualmente se desconoce si este sostiene una relación sentimental con una mujer tras su ruptura con Karina García.

Algunos de los comentarios apuntan a que, al parecer, el barranquillero podría tener una relación sentimental con la modelo que participó en el video oficial de su nueva canción.