Matheus Uribe se pronunció y envió mensaje contundente tras goleada sufrida por Nacional

Atlético Nacional atraviesa uno de los momentos más complejos de la temporada. El conjunto antioqueño sufrió una contundente derrota por 3-0 frente a Junior de Barranquilla en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlay, disputado en el estadio Romelio Martínez, y ahora está obligado a protagonizar una remontada histórica si quiere quedarse con el título.

El resultado dejó al cuadro verdolaga contra las cuerdas. Junior aprovechó sus oportunidades y tomó una ventaja considerable de cara al compromiso definitivo que se jugará en Medellín.

Pese al difícil panorama, dentro del plantel antioqueño no dan la serie por terminada. Jugadores, cuerpo técnico e hinchas mantienen la esperanza de que el equipo pueda reaccionar en el encuentro de vuelta y darle una alegría a su afición en el estadio Atanasio Girardot.

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La confianza se sostiene en la fortaleza que históricamente ha mostrado Nacional cuando juega ante su público. Además, el grupo considera que todavía quedan 90 minutos por disputar y que cualquier cosa puede suceder en una final.

¿Qué dijo Matheus Uribe tras la caída en Barranquilla?

Uno de los primeros futbolistas en pronunciarse después del duro golpe fue Matheus Uribe. El experimentado volante y uno de los capitanes del equipo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de unidad y optimismo en medio de la adversidad.

El mediocampista dejó claro que no es momento de buscar responsables ni de lamentarse por lo ocurrido en el primer partido. Por el contrario, invitó a sus compañeros y a la afición a mantenerse unidos para intentar revertir la situación.

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“¿Y ahora qué? ¿Nos escondemos, lloramos, buscamos excusas? No. Nos paramos, levantamos cabeza y le damos vuelta en nuestra casa, como siempre lo hemos hecho. Todos juntos, ahora más que nunca, contra todo y contra todos. Solo energía positiva desde hoy mi gente. Somos el equipo y la hinchada más grande de Colombia”, escribió el jugador.

Nacional se aferra al apoyo del Atanasio

El mensaje de Uribe refleja el sentimiento que existe dentro del vestuario verdolaga. Aunque la diferencia es amplia y Junior llega con una ventaja importante, en Medellín creen que todavía es posible cambiar la historia.

La hinchada también será un factor determinante. Se espera un estadio lleno para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes del semestre y empujarlo desde el primer minuto.

La gran final se definirá el próximo lunes 7 de junio a partir de las 5:00 de la tarde. Allí Atlético Nacional buscará una remontada que hoy parece muy difícil, pero que sus jugadores todavía consideran posible. El desafío es enorme, pero en el campeón antioqueño nadie quiere rendirse antes de tiempo.