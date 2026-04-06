CANAL RCN
Emisiones Emisión 11:30 PM 11:29 p. m.

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 3 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
12:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Marco Rubio dijo que Estados Unidos vigilará que Colombia tenga elecciones libres y justas. La representante María Elvira Salazar también dijo que no descartan tomar duras medidas con responsables de fraude electoral.
  • Culminó el escrutinio de más de 122.000 mesas de votación instaladas para la primera vuelta. Según la Registraduría, la diferencia con el preconteo fue de apenas el 0,7%.
  • El drama vuelve a tocar a la familia Mucutuy, de la que hacen parte los cuatro hermanos que sobrevivieron al accidente de avioneta en la selva del Amazonas. Una prima de los niños fue asesinada en los enfrentamientos entre disidencias en Guaviare.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 3 de junio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / miércoles 3 de junio de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a. m. / miércoles 3 de junio de 2026

Otras Noticias

Santa Fe

Santa Fe vs. Caracas, por Sudamericana: definieron fechas y horarios oficiales

Independiente Santa Fe se medirá con Caracas en los playoffs de la Copa Sudamericana y ya se conocieron las fechas y horarios.

Fiscalía General de la Nación

16 caimanes llaneros han muerto en Villavicencio: Fiscalía y Procuraduría ya investigan el caso

317 caimanes han sido víctimas de hacinamiento, falta de atención veterinaria, ausencia de alimentación y pésimas condiciones locativas.

Comercio electrónico

Los colombianos están dejando el efectivo: esto revela un nuevo estudio

Viral

Altafulla reveló detalles detrás del inesperado anuncio de su presunta paternidad

Brasil

Mujer pisó una tapa floja y terminó dentro de una alcantarilla en Brasil: video