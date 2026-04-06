Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / miércoles 3 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 04 de 2026
12:46 a. m.
12:46 a. m.
- Marco Rubio dijo que Estados Unidos vigilará que Colombia tenga elecciones libres y justas. La representante María Elvira Salazar también dijo que no descartan tomar duras medidas con responsables de fraude electoral.
- Culminó el escrutinio de más de 122.000 mesas de votación instaladas para la primera vuelta. Según la Registraduría, la diferencia con el preconteo fue de apenas el 0,7%.
- El drama vuelve a tocar a la familia Mucutuy, de la que hacen parte los cuatro hermanos que sobrevivieron al accidente de avioneta en la selva del Amazonas. Una prima de los niños fue asesinada en los enfrentamientos entre disidencias en Guaviare.