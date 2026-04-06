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Luto: murió legendaria locutora

La locutora había tenido que ser internada y se encontraba en terapia intensiva.

Foto: diseñado por Magnific.

Noticias RCN

junio 04 de 2026
07:52 a. m.
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Argentina está conmocionada por la muerte de una de las voces más reconocidas de su país.

María de los Ángeles Araceli Monteleone, que era más conocida como Marita Monteleone, nació el 12 de septiembre de 1957 y no solo se destacó como locutora, sino que también como cantante y comunicadora, murió el 3 de junio de 2026, a sus 68 años.

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La oriunda de Buenos Aires, Argentina, fue principalmente reconocida por ser la voz que los ciudadanos escuchaban al llamar por teléfono.

Una de sus frases más recordadas es "el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" y, de hecho, debido a que Marita Monteleone comenzó a ser parte del día a día de los argentinos con su voz, recibió en 2022 un premio como 'Personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires'.

Esta importante locutora trabajó en Radio La Red, Radio Buenos Aires, Radio Splendid, Radio Mitre, Radio Nacional, entre otras emisoras destacadas de Argentina.

Además, fue la voz de la contestadora de Boca Juniors, trabajó en televisión en proyectos como 'Grandes Valores del Tango' y, debido a su excelencia como locutora, ganó dos premios Martín Fierro.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Marita Monteleone, la legendaria locutora de Argentina?

De acuerdo con lo que se ha conocido, Marita Monteleone, la voz de los teléfonos en Argentina, había tenido que ser internada y se encontraba en terapia intensiva.

No obstante, a pesar de los esfuerzos de los médicos, la importante locutora no pudo recuperarse y partió de este plano terrenal.

El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores lamentó la muerte de Marita Monteleone

En sus redes sociales, el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores se solidarizó con los seres queridos de Marita Monteleone.

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"Con profundo pesar despedimos a Marita Monteleone, destacada locutora, referente de nuestra actividad y voz de la telefonía. Su trayectoria, profesionalismo y compromiso con la comunicación dejaron una huella imborrable en generaciones de colegas y en toda la radio argentina", escribieron.

"Desde el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento y rendimos homenaje a una voz que formará parte para siempre de la historia de nuestra profesión", concluyeron.

 

 

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