Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 3 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 03 de 2026
08:15 p. m.
08:15 p. m.
- Así reaccionó Claudia López a la decisión de su fórmula vicepresidencial de apoyar a De La Espriella
- Comisión de Acusación divide posturas tras cerrar indagación por campaña Petro Presidente de 2022
- María Elvira Salazar y Marco Rubio advierten sanciones de EE. UU. por fraude en elecciones de Colombia