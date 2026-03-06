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Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / miércoles 3 de junio de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

junio 03 de 2026
08:15 p. m.
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  • Así reaccionó Claudia López a la decisión de su fórmula vicepresidencial de apoyar a De La Espriella
  • Comisión de Acusación divide posturas tras cerrar indagación por campaña Petro Presidente de 2022
  • María Elvira Salazar y Marco Rubio advierten sanciones de EE. UU. por fraude en elecciones de Colombia

 

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