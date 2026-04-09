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El precio del dólar tocó MÍNIMO después de más de dos meses hoy 9 de abril de 2026: así abrió

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 9 de abril de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
08:09 a. m.
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En la mañana de este 9 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia abrió en 3669,690 pesos, de acuerdo con el Banco de la República.

Además, la Tasa Representativa del Mercado se situó en 3.640,63 pesos, disminuyendo un 1.02 % respecto a la jornada anterior y alcanzando su nivel más bajo después de dos meses.

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Y es que la última TRM similar se había reportado el miércoles 4 de febrero de 2026, con un valor exacto de 3.622,00 pesos.

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de abril de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, a diferencia del jueves de la semana anterior (2 de abril de 2026), presentó una disminución de 35.18 pesos.

Asimismo, analizando la TRM de hace un mes (9 de marzo de 2026), el declive fue de 154.92 pesos, que equivalen a un 4.08 %.

Por otra parte, revisando la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (9 de abril de 2025), el decrecimiento fue de 747.35 pesos, que representan un 17.03 %.

Y, recordando la primera TRM del 2026, el descenso fue de 116.45 pesos y el 3.1 %.

Precio del dólar en Colombia: así se está moviendo la compra y venta hoy 9 de abril de 2026

En las primeras horas de este 9 de abril de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han estipulado estas tarifas:

¡Nuevo CAMBIO en el precio del dólar en Colombia hoy 8 de abril de 2026! Tocó máximos
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  • Bogotá: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.
  • Cali: 3.600 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.760 pesos para que los vendan.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.
  • Medellín: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

 

 

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