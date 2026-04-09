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¡REPENTINA e inesperada decisión conmocionó La Casa de los Famosos Colombia 2026! ¿Cuál?

La determinación también causó sorpresa entre los televidentes. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió?

Foto: Canal RCN.

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abril 09 de 2026
07:39 a. m.
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En la más reciente gala de La Casa de los Famosos Colombia 2026, se realizó una nueva jornada de nominación.

Al no poder ser descubierto por sus otros compañeros, Valentino Lázaro continuó siendo el líder 'invisible' de la semana e ingresó al confesionario para tomar una nueva decisión clave.

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Sin embargo, su determinación terminó causando sorpresa entre los televidentes. ¿Qué fue lo que pasó?

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Antes de que se llevara a cabo la nominación, el 'jefe' le informó a Valentino Lázaro que podía vetar a dos participantes para que no pudieran votar.

Por lo tanto, él escogió a Alejandro Estrada, pero también decidió vetarse a sí mismo para no despertar sospechas y conservar su anonimato.

"Para cuidar a Beba, veto de la nominación a Alejandro y, para que no sea tan evidente que estoy protegiéndola a ella, me veto a mí mismo para descartar la posibilidad de ser el líder 'invisible'", explicó Valentino Lázaro.

Además, cuando la decisión se notificó frente a todos los participantes, Valentino actuó y dijo lo siguiente:

¿Pero qué, 'jefe'? Ya es la segunda cosa mala que me pone. Un hipócrita porque aquí todos me ven y me sonríen. ¿Cuál es el miedo de que nomine?

¿Qué otra decisión tomó Valentino Lázaro, como líder 'invisible' de la semana, en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Por ser el líder 'invisible', Valentino Lázaro tuvo la oportunidad de nominar a un famoso desde el anonimato.

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Fue así como se decantó por Tebi Bernal y lo envió directamente a la próxima jornada de eliminación, que será el domingo 12 de abril.

Además, tras los votos del público y de los otros famosos, también quedaron nominados Aura Cristina, Juan Carlos Arango, Alejandro Estrada, Alexa Torrex y Beba de la Cruz.

 

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