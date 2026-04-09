¿Por qué colapsó el sistema de pasaportes? Sindicato reveló cuál sería la verdadera causa de la crisis

La crisis en la expedición de pasaportes en Colombia sigue tras la caída del Sistema Integrado de Atención a Ciudadanos (SITAC), plataforma administrada por la Cancillería de Colombia.

Aunque la entidad atribuye la contingencia a una amenaza cibernética y descarta relación con el nuevo contrato de impresión, desde el sindicato del Ministerio advierten que el problema es mucho más profundo.

Sindicato reveló cuál sería la verdadera causa de la crisis de pasaportes

El pronunciamiento más contundente provino de Asodiplo, organización sindical que alertó sobre fallas estructurales que, según indican, vienen afectando el funcionamiento del sistema desde hace tiempo y que ahora se agravan con la caída del SITAC.

Marcela Ordoñez, secretaria ejecutiva del sindicato, fue enfática al señalar:

Tenemos unos consulados que en su gran mayoría, pero creo que puedo decir que todos, están bajitos de personal. No tienen el personal necesario para atender todas las funciones que tienen y con esta demora del SITAC y con lo difícil que son todas las gestiones en el SITAC, pues cada gestión se demora mucho más. Es muy urgente dotar al Ministerio de Relaciones Exteriores de un sistema informático con el que tanto las sedes de Bogotá como todos los consulados en el mundo puedan funcionar de manera eficiente y efectiva.

Sus declaraciones ponen el foco en una combinación de factores: falta de personal, procesos lentos dentro del sistema y ahora una falla que ha paralizado la atención tanto en Colombia como en consulados en el exterior.

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El impacto se siente en ciudades como Medellín, donde al menos 2.000 personas enfrentan dificultades para completar su trámite. Muchas de ellas están en riesgo de perder viajes debido a la imposibilidad de obtener el documento a tiempo.

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La situación es aún más crítica si se tiene en cuenta la capacidad operativa. Solo en Antioquia se asignan diariamente cerca de 2.500 citas para pasaportes, usuarios que desde el martes no han podido ser atendidos y que ahora engrosan una lista creciente de trámites represados.

Mientras tanto, la Cancillería asegura que trabaja “a toda marcha” para restablecer el sistema tras la supuesta amenaza cibernética.

Por ahora, la oficina de pasaportes no ha abierto en su horario habitual y miles de personas siguen a la espera de una respuesta clara sobre si podrán realizar su trámite o deberán reprogramarlo.

Entretanto, se recomienda a quienes tienen citas programadas comunicarse previamente con las líneas habilitadas, ya que esta es la única sede disponible en el departamento.