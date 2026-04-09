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Estados Unidos mantendrá su arsenal de guerra y tropas militares cerca de Irán hasta alcanzar “un acuerdo real”

Las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán iniciarán el viernes, 10 de abril, en Pakistán, que fungirá como país mediador.

Foto: @CENTCOM / X
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Noticias RCN

AFP

abril 09 de 2026
08:15 a. m.
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El despliegue militar de Estados Unidos no se moverá de su posición cercana a Irán. Así lo dio a conocer el presidente Donald Trump, al condicionar el repliegue a la firma de un "acuerdo real", lanzando una advertencia directa sobre el estado de sus tropas: "Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista".

Aunque el pasado martes, 7 de abril, se estableció un alto al fuego de dos semanas, la estabilidad de la región pende de un hilo. El punto crítico es el estrecho de Ormuz; si bien Teherán accedió a reabrir este paso —obligado para el 20% del crudo a nivel mundial, antes de que estallara la guerra—, el régimen iraní fue tajante al declarar que mantendrá "su dominio" sobre él.

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La amenaza de Trump en redes:

Ante este escenario, Trump utilizó su plataforma Truth Social para dejar claro que el arsenal estadounidense está listo para el combate:

"Todos los buques, aeronaves y efectivos militares de Estados Unidos, con munición adicional, armamento y cualquier otro elemento apropiado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya sustancialmente degradado, permanecerán en su posición en y cerca de Irán hasta el momento en que se cumpla plenamente el ACUERDO REAL alcanzado".

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Se acercan los diálogos de paz:

La tensión escala justo antes de que los equipos negociadores se reúnan este viernes, 10 de abril, en Pakistán. Aunque, de momento, mantienen versiones encontradas.

Según la prensa estatal de la república islámica, Washington habría aceptado que el programa de enriquecimiento de uranio de Teherán continúe intacto. Trump, sin embargo, desestimó esta versión, asegurando, de manera tajantemente que Irán "no tendrá armas nucleares".

El mandatario concluyó su mensaje en redes con un mensaje que, si bien es optimista, mantiene su tono amenazante. A pesar de haber calificado como "altamente improbable" que el alto al fuego colapse, advirtió que, de ser necesario, Estados Unidos ejecutará golpes "más grandes, mejores y más fuertes", contra Teherán, de no prosperar sus conversaciones.

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