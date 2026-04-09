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¡Se movieron las tablas! Así quedaron los grupos de Millonarios, Tolima, DIM y Junior tras los debuts en Libertadores y Sudamericana

Ninguno de los cuatro equipos pudo ganar en la primera fecha de los torneos internacionales.

Foto: Millonarios, DIM, Tolima y Junior en Instagram.

Noticias RCN

abril 09 de 2026
08:34 a. m.
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Cuatro de los equipos colombianos ya comenzaron su actividad en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana.

Millonarios, que hace parte del grupo C de la Copa Sudamericana, debutó en Chile, vs. O'Higgins, y cayó derrotado 2-0 con goles de Arnaldo Castillo (12') y Francisco González (83').

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Mientras tanto, Deportes Tolima, que integra el grupo B de la Copa Libertadores, recibió en Ibagué a Universitario de Perú, pero no pudo romper el 0-0 en los 90 minutos.

Además, la realidad de Independiente Medellín y Junior, que hacen parte de los grupos A y F de la Copa Libertadores, fue casi similar.

Los 'poderosos', en el Atanasio Girardot, empataron 1-1 vs. Estudiantes de La Plata, mientras que Junior, en Cartagena, igualó por el mismo marcador con Palmeiras.

Por lo tanto, las tablas de posiciones comenzaron a moverse y quedaron de la siguiente manera:

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana tras la derrota vs. O'Higgins

Hasta ahora, tras la primera fecha jugada, Millonarios es colero del grupo C de la Copa Sudamericana. El panorama está así:

  1. O'Higgins: 3 puntos (+2).
  2. São Paulo: 3 puntos (+1).
  3. Boston River: 0 puntos (-1).
  4. Millonarios: 0 puntos (0).

Así están las tablas de posiciones de los grupos de DIM, Junior y Tolima en la Copa Libertadores

Luego de sumar un punto en sus primeros partidos de la Copa Libertadores 2026, esta es la realidad que están enfrentando Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en sus respectivos grupos:

Grupo A:

  1. Flamengo: 3 puntos (+2).
  2. Estudiantes: 1 punto (0).
  3. Independiente Medellín: 1 punto (0).
  4. Cusco: 0 puntos (-2).
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Grupo B:

  1. Nacional de Uruguay: 1 punto (0).
  2. Coquimbo Unido: 1 punto (0).
  3. Universitario de Perú: 1 punto (0).
  4. Tolima: 1 punto (0).

Grupo F:

  1. Sporting Cristal: 3 puntos (+1).
  2. Palmeiras: 1 punto (0).
  3. Junior: 1 punto (0).
  4. Cerro Porteño: 0 puntos (0).

 

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